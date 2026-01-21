Burgos celebrará San Lesmes este fin de semana con un programa cultural y solidario

BURGOS 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos ha preparado un "amplio" programa cultural, solidario y de folclore para celebrar las fiestas de San Lesmes, patrón de la ciudad, unas actividades que se van a prolongar a lo largo de un mes y combinan tradición, cultura, música, gastronomía y propuestas de carácter social.

Los primeros actos del programa comenzaron el pasado 16 de enero y se van a cerrar el 7 de marzo con el homenaje a Diego Porcelos, fundador de la ciudad. Además de las actividades que ya se han realizado el 22 de enero se va a hacer celebrar el noveno festival solidario a favor del Banco de Alimentos.

El pregón tendrá lugar este viernes en la iglesia de San Lesmes y correrá a cargo del canónigo de la Catedral y catedrático emérito de la Facultad de Teología del Norte de España Saturnino López.

Este pregón se va a cerrar con un concierto del Orfeón Burgalés que va a interpretar diferentes piezas de música sacra, basadas en la vida de San Lesmes. La jornada central será el domingo 25 de enero, festividad del patrón.

Desde primera hora, los pasacalles de dulzaineros animarán el centro de la ciudad, antes de la tradicional comitiva que recorrerá el Paseo del Espolón y la calle Vitoria hasta la iglesia de San Lesmes.

En la parroquia que honra al santo, se va a celebrar la misa solemne presidida por el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, con la participación del Orfeón Burgalés y grupos de danzas tradicionales. Tras la ceremonia, tendrá lugar el tradicional reparto de panecillos y el baile de gigantillos y danzantes en la plaza de San Juan y su entorno.

El programa incluye además una "intensa" agenda cultural con conciertos como el del Trío Eldorado (24 de enero), Caput-Castellae (26 de enero), Ángel Stanich (31 de enero) o la Banda Ciudad de Burgos (1 de febrero), así como teatro familiar, la representación de 'Antígona' en el Teatro Principal y actuaciones corales en el Convento de las Bernardas.

Las fiestas de San Lesmes también mantendrán su carácter participativo con actividades organizadas por las peñas, concursos, la entrega del Báculo de Oro -que este año recaerá en la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Burgos- y la celebración de la Feria de Pinchos y Tapas 2026, en la que participarán 21 establecimientos de la ciudad y que van a ensalzar la gastronomía local.