Burgos conmemorará el 8-M con dos semanas de actividades culturales, de sensibilización y reivindicativas

Mila del Campo presenta el programa del 8-M. - AYTO BURGOS

BURGOS 3 Mar. (EUROPA PRESS) - La presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos, Mila del Campo, ha presentado un "amplio" programa "diverso y participativo" para conmemorar el día internacional de la mujer el 8 de marzo que se desarrollará a lo largo de dos semanas y que incluye diferentes propuestas "culturales, de sensibilización y reivindicativas".

Del Campo ha asegurado que este programa "no es solo un trabajo del ayuntamiento, sino un trabajo de ciudad", porque cuenta con la participación de todas las entidades sociales de Burgos y durante dos semanas la ciudad "será un escenario de actividades tanto culturales como reivindicativas, como de sensibilización".

Durante estas dos semanas, Burgos ofrecerá una gran variedad de actividades que buscan reflejar "el compromiso" para la consecución de la "igualdad real", como ha aseverado Mila del Campo.

El programa se estructura en tres grandes bloques temáticos. El primero de ellos está centrado en la sensibilización y la reflexión, con iniciativas relacionadas con el empleo, "la conciliación, la corresponsabilidad y la visibilización de realidades poco conocidas".

Las actividades comenzarán el jueves 5 de marzo, de 11.00 a 12.30 horas, con el taller 'Mujer y cárcel', organizado por Cáritas Diocesana en el salón de actos del Centro San José. El lunes 9 de marzo, de 11.00 a 13.00 horas, Cruz Roja desarrollará en la Facultad de Económicas la actividad de sensibilización 'Que lo hagamos no significa que debamos' y el día 13, a las 19.00 horas en la sala Polisón, se celebrará una mesa redonda centrada en la igualdad y la empresa.

El segundo bloque engloba las actividades culturales, al considerar que la cultura también es una "herramienta que puede conducir a la transformación social" y por ello se han programado exposiciones, cinefórum, teatro, música y poesía.

Así, el viernes 6 de marzo se inaugurará una exposición organizada por la Asociación Promoción Gitana, entre las 16.30 y las 18.00 horas en su sede de la calle Vicente Aleixandre que podrá visitarse del 9 al 31 de marzo, en horario de 10.00 a 14.00 horas.

El 10 de marzo, a las 17.00 horas en la sede de Cocemfe, se celebrará un cinefórum con la proyección de 'Tomates verdes fritos' y un día después, el 11 de marzo, de 11.00 a 12.30 horas en el Centro San José, tendrá lugar un videofórum con la película 'Sufragistas', organizado por Cáritas Diocesana.

El viernes 13 de marzo, a las 19.00 horas en el Foro Solidario, la Asociación 'La Rueda' organizará el concierto solidario 'Plato o plomo' y el día 14 de marzo, a las 19.00 horas, el Centro Cívico San Agustín acogerá la representación de la obra de teatro 'Huellas', relacionada con la igualdad y la mujer en el ámbito empresarial.

El jueves 19 de marzo, a las 19.30 horas, la biblioteca del Centro Cívico Huelgas será escenario de la velada poética 'Dickinson y otras poetas', además se ha programado un ciclo 'Cine en violeta'.

En este punto, Mila del Campo ha señalado que existe "un pequeño error en el programa" ajeno a la voluntad del Ayuntamiento. Así, el 9 de marzo a las 19.00 horas en el salón de actos de la Fundación Caja Círculo se proyectará 'Aixa', y el 16 de marzo, también a las 19.00 horas en la Biblioteca Gonzalo de Berceo, se exhibirán una serie de cortos realizados por organizaciones de cooperación al desarrollo.

ACTOS REIVINDICATIVOS EN LA CALLE.

El tercer bloque recoge las actividades de carácter reivindicativo y de participación ciudadana en la calle y así, el sábado 7 de marzo, a las 13.00 horas desde la plaza del Cid, partirá la XXXI Marcha Solidaria 'Mujer, corre por tus derechos', organizada por el Colectivo 8 de Marzo.

El domingo 8 de marzo, a las 12.00 horas y también desde la plaza del Cid, se celebrará una manifestación infantil con batucada organizada por Madres de la Leche. Ese mismo día, a las 13.00 horas, tendrá lugar la manifestación del 8M convocada por la Coordinadora Feminista.