Burgos cuenta con 50 nuevos puntos de recarga de la tarjeta de bus urbano, una de ellas en Quintanadueñas

BURGOS 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Burgos, César Barriada, ha anunciado que los usuarios del autobús urbano ya pueden recargar las tarjetas de bus urbano en cualquiera de las "50 ubicaciones" en las que se han colocado puntos para este fin. Una de ellas se ha ubicado en una población del área metropolitana como es Quintanadueñas.

Los nuevos puntos de recarga se han ubicado en las calles carretera de Arcos, Nuestra Señora de Belén, paseo de las Fuentecillas, calle de la Merced, Fray Esteban de la Villa, Nuestra Señora de Belén, Las Claustrillas, Santa Clara, San Pablo, Concepción, Andrés Martínez Zatorre, Calle San Pedro Cardeña, Alonso Martínez, Sombrerería, Travesía del Mercado, Arco de San Juan, Vitoria, Santander, El Morco, Avenida de Cid, Diego Laínez, Reyes Católicos, Federico Olmeda, Condesa Mencía, Comuneros de Castilla, Vicente Aleixandre, Mérida, Nuestra Señora de Fátima, Pablo Casals, Plaza Cádiz, Esteban Santiago Alvarado, Poza, Juan XXIII, Constitución, San Roque, Juan Ramón Jiménez, Francisco Grandmontagne, Federico García Lorca, glorieta Luis Braille, y avenida Derechos Humanos.

Estos puntos de recarga están "en pruebas" durante esta semana y funcionando con normalidad. A estas ubicaciones se suman las recargas "de manera digital, bien a través de la propia web o la aplicación móvil"

CERTIFICADO DE CALIDAD

Además, César Barriada ha explicado que el Servicio de Movilidad ha obtenido "de nuevo" el Certificado en el Esquema Nacional de Seguridad, en su nivel medio. Es el "marco normativo" a partir del cual se garantiza "la confidencialidad, la integridad de los datos y la disponibilidad" de la información que gestiona el Ayuntamiento.

Con ello "mejora" la reputación del Ayuntamiento desde el objetivo de "garantizar la calidad" de los servicios que se prestan por desde la Administración local.

En España "tan sólo hay 15 municipios" que han logrado el certificado que el Ayuntamiento logró en 2023. Barriada ha calificado de "hito de seguridad" este certificado pues se enmarca en la "estrategia global de transformación y digital" del Ayuntamiento de Burgos que sigue "ofreciendo, mejorando y valorando" unos servicios públicos "más eficientes y mejor conectados".

El edil ha trasladado al equipo del Área de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento una "felicitación" por el trabajo realizado.