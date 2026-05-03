Burgos estará este lunes en aviso amarillo por lluvias y tormentas

Archivo - Personas con paraguas bajo la lluvia. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BURGOS, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Burgos estará este lunes, 4 de mayo, en aviso amarillo (riesgo) por lluvias y tormentas entre las 09.00 y las 19.00 horas, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogidos por Europa Press.

En concreto, estos avisos afectarán a la Cordillera Cantábrica, Norte y Condado de Treviño de la provincia burgalesa, que ya se ha visto afectada por las mismas alertas en la jornada del domingo.

En general para este lunes se prevén intervalos nubosos, con nubosidad más abundante en zonas de montaña, y se esperan lluvias y chubascos, más probables en intensos en el tercio norte y este, sobre todo en la montaña, mientras que en el resto serán dispersos y ocasionales.

Además, estos chubasos pueden ir acompañados de tormentas y la cota de nieve podrá bajar hasta unos 1.700 metos al final del día en el noroeste.

Las temperaturas, por su parte, estarán en ligero o moderado descenso, al tiempo que el viento será de componentes oeste y norte, flojo o moderad. No se descartan rachas de viento localmente fuertes o muy fuertes en zonas próximas a tormentas.