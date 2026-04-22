Burgos estudia habilitar puntos estratégicos para observar el eclipse del 12 de agosto

BURGOS 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos, a través de la Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Burgos, impulsa una programación especial vinculada al eclipse y respalda iniciativas relacionadas con la ciencia, la innovación y el talento joven.

La presidenta de la Sociedad para la Promoción y Desarrollo (ProBurgos), Andrea Ballesteros, ha informado de que la ciudad va a impulsar distintas iniciativas y estudia ya diferentes ubicaciones estratégicas para contemplar el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto.

Ballesteros ha asegurado que el eclipse de 2026 "constituye un acontecimiento excepcional", que no se produce en la península desde hace más de un siglo, y que situará a Burgos como uno de los principales puntos de observación a nivel internacional.

La ciudad se encuentra dentro de la franja de totalidad y ofrecerá condiciones óptimas para su visualización, con una duración cercana a los dos minutos.

En este contexto, el Ayuntamiento ha planteado una programación especial de actividades orientada a aprovechar el impacto del evento y ofrecer una experiencia completa a visitantes y ciudadanía.

La iniciativa contempla la habilitación de distintos espacios de observación en la ciudad, la retransmisión en directo del eclipse, el refuerzo de los servicios de información y una programación cultural complementaria vinculada a este fenómeno astronómico.

Por lo que se refiere a otras acciones, el Consejo de ProBurgos ha aprobado la celebración en Burgos del Congreso anual de la European Society for the Study of Human Evolution (ESHE), que tendrá lugar en el Fórum Evolución entre los días 16 y 20 de septiembre de 2026.

El encuentro prevé reforzar el posicionamiento de la ciudad como referente internacional vinculado al ecosistema Atapuerca y permitirá proyectar su capacidad para acoger eventos científicos de alto nivel.

El programa incluirá sesiones científicas, conferencias abiertas al público y actividades de divulgación, junto a propuestas complementarias vinculadas al Museo e la Evolución Humana, al CENIEH y a los yacimientos de la Sierra de Atapuerca.

El Consejo también ha aprobado el patrocinio del ASTI Robotics Challenge y de la jornada Tecno for Kids, dos iniciativas que se desarrollarán en el Fórum Evolución y que están orientadas al fomento de las vocaciones tecnológicas entre los jóvenes y a la promoción de Burgos como ciudad vinculada a la innovación y al desarrollo industrial.