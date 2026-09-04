Burgos fomenta la música en la calle como motor cultural con un Festival Tribu que encara su duodécima edición

Hector Aguilar, Cristina Ayala y Andrea Ballesteros. - AYUNTAMIENTO DE BURGOS

BURGOS 4 Sep. (EUROPA PRES) -

El Festival Tribu tomará las calles de Burgos entre los días 17 al 20 de septiembre en lo que ya supone una cita consolidada que pondrá el broche final a la programación estival de la ciudad. El festival reunirá a más de 40.000 espectadores durante sus cuatro días de programación, un volumen que avala "la salud "de un formato plenamente "integrado" en el día a día burgalés.

El evento, presentado por la regidora burgalesa, Cristina Ayala, conjuga de nuevo "tradición y vanguardia" con un presupuesto municipal que se mantiene en los 100.000 euros y que suma además el apoyo logístico municipal.

El cartel de este año traza un puente sonoro entre el Mediterráneo y el Atlántico. Entre los nombres más destacados figuran el icono de la música electrónica siria Omar Souleyman, el grupo gallego Tanxugueiras, la psicodelia turca de Islandman y Pablo Pablo, proyecto del músico y productor hijo de Jorge Drexler.

El punto y final correrá a cargo de Canca Rodríguez, quien protagonizará una actuación de pago en el Teatro Principal para transitar entre la canción de autor y los aires latinoamericanos.

Por su parte, el director del festival, Héctor Aguilar, ha subrayado el compromiso del certamen por "descubrir" a los artistas de los que se "hablará mucho mañana", señalando propuestas emergentes como Calequi y Las Panteras, Grego Tecno, Lorena Álvarez o Casapalma.

La organización ha avanzado que este año se han mantenido reuniones previas con colectivos de discapacidad para trazar una hoja de ruta que mejore progresivamente la accesibilidad del recinto. Ayala también ha enmarcado esta cita dentro de una estrategia global para descentralizar la cultura y acercarla al centro urbano.

Los escenarios principales se repartirán nuevamente entre enclaves como la Plaza Mayor, el Paseo de Espolón y el Paseo Marcelino Santa María, combinando las actuaciones musicales con propuestas gastronómicas y de ocio.