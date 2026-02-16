Burgos impulsa una campaña para fomentar la recogida de excrementos caninos

La presidenta de Pet Friendly, Estíbaliz Juarros; el concejal Carlos Niño; y el presidente de la Asociación de Villatoro, Javier Rodríguez. - EUROPA PRESS

BURGOS 16 Feb. (Europa Press) -

El Ayuntamiento de Burgos, en colaboración con la Asociación de Vecinos de Villatoro y la plataforma Pet Friendly Burgos, ha presentado este lunes una campaña de concienciación ciudadana para promover la recogida de excrementos caninos y reforzar la responsabilidad asociada a la tenencia de mascotas.

La iniciativa surge tras el aumento de quejas vecinales, en especial de la Asociación de Vecinos de Villatoro. Su presidente, Javier Rodríguez, ha denunciado los "comportamientos incívicos reiterados" en el barrio, como perros sueltos o propietarios que no recogen los excrementos ni limpian los orines en fachadas y esquinas, ha enumerado. "Es una cuestión de "educación y respeto al vecino", ha apelado.

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Burgos, de la que es responsable Carlos Niño, facilitará bolsas y botellas para diluir los orines, tal y como ha señalado para apelar a la "colaboración" ciudadana para mantener limpias las calles. "No es solo una cuestión estética, sino también sanitaria", ha señalado.

Por su parte, la presidenta de la plataforma Pet Friendly Burgos, Estíbaliz Juarros, ha defendido que el "civismo es clave para avanzar en la integración de los animales en la vida urbana." Según ha explicado, estos comportamientos "irresponsables" dificultan medidas como permitir el acceso de mascotas al transporte público o ampliar los espacios habilitados.

Juarros ha reclamado la creación de un parque "de esparcimiento canino" en Villatoro, tras señalar que el más cercano se encuentra en el barrio G-3, lo que "dificulta" que los propietarios dispongan de un espacio adecuado. El Ayuntamiento, por su parte, ha confirmado que la campaña se difundirá "en todos los barrios, aunque se reforzará en Villatoro por el volumen de incidencias detectadas". Además, ha recordado que la ciudad cuenta con una docena de áreas de esparcimiento canino y estudia nuevas ubicaciones.

En cuanto al régimen sancionador, fuentes municipales indicaron que en 2025 se abrieron nueve expedientes por no recoger excrementos caninos, frente a ocho en 2024, 16 en 2023 y seis en 2022. Las sanciones son tramitadas por la Junta de Castilla y León.