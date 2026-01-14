Burgos incorpora cinco autobuses de gas natural por 2,3 millones para reforzar la movilidad sostenible

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, en el centro, con consejeros del servicio de autobuses. - EUROPA PRESS

BURGOS 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha presentado este miércoles cinco nuevos autobuses que se incorporan a la flota para "reforzar la seguridad, accesibilidad y sostenibilidad" del Servicio de Movilidad y Transportes (Smyt) y que hantendio un coste de 2,3 millones.

Ayala ha destacado la apuesta del equipo de Gobierno por "mejorar la accesibilidad y la seguridad". En este contexto ha subrayado el incremento en más de "un millón más de usuarios" desde el inicio del mandato incentivado por las "medidas" que su equipo de Gobierno ha adoptado para el fomento del uso del autobús urbano.

Los cinco nuevos autobuses que se incorporan al servicio de movilidad cuentan con capacidad para 99 pasajeros, los de 12 metros, y 146 viajeros los autobuses de 18 metros.

La regidora ha destacado la importancia de este contrato con la empresa Solaris, que ha suministrado los cinco coches. Unos autobuses que se mueven con un combustible "más limpio que el gasóleo", que permite reducir "de forma significativa" las emisiones contaminantes y rebajar los costes por kilómetro.

Cuentan con una potencia máxima de 235 caballos e incorporan los "últimos avances tecnológicos tanto en el puesto de conducción como en el interior, con sistemas de cámaras que sustituyen a los retrovisores tradicionales, mayor confort para el conductor y un diseño interior más espacioso e iluminado".

Con estas incorporaciones, la flota municipal alcanza los 75 autobuses, de los que el 53 por ciento ya funciona con gas natural comprimido. En cuanto a la edad media de los autobuses que circulan por la ciudad de Burgos está en ocho años.

Los próximos que se van a adquirir se moverán con hidrógeno, "reforzando la apuesta de la ciudad" por una movilidad urbana, más limpia y segura.