Burgos inicia sus actividades por el eclipse con un mercado artesanal y nota un "fuerte repunte" del turismo extranjero

El edil Carlos Niño observa artículos de uno de los puestos de mercado. - EUROPA PRESS

BURGOS 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos ha dado el pistoletazo de salida al programa de actividades organizado con motivo del eclipse solar con la inauguración del mercado artesanal 'Burgos bajo el eclipse', situado en el Paseo Marceliano Santa María.

La feria, que permanecerá abierta hasta el próximo 13 de agosto, reúne a ocho artesanos locales con creaciones exclusivas inspiradas en la astronomía que abarcan desde la cerámica, la joyería y el textil hasta la ilustración y el trabajo en madera.

Durante la presentación del mercado, el concejal de Turismo, Carlos Niño, ha destacado la afluencia de visitantes registrada desde el fin de semana, "con una presencia especialmente llamativa de turistas internacionales". Ante esta "gran demanda", los folletos informativos editados en castellano se han agotado "de forma prematura", por lo que el Consistorio ya ha encargado una nueva tirada para atender a los viajeros.

Con vistas a la observación del fenómeno a partir de las 20.30 horas, la organización ha fijado como puntos de referencia el parque de San Isidro y el cerro de La Blanca, en el entorno del Castillo.

Niño ha apuntado que no es necesario adquirir entradas para acceder a estos espacios de acceso libre, aunque apelan a la "calma" y señalan que el eclipse podrá seguirse con claridad desde cualquier enclave con visión directa al sol, como Fuentecillas o San Amaro. Además, en el Paseo de la Sierra de Atapuerca habrá una pantalla gigante que retransmitirá la señal en directo.

Paralelamente, la caseta informativa ubicada junto al Teatro Principal continuará ofreciendo folletos explicativos y repartiendo gafas homologadas.

Las autoridades locales han hecho hincapié en la necesidad de "extremar" la precaución y no mirar directamente al astro sin la debida protección ocular para evitar "lesiones irreversibles".

La oferta complementaria incluye la propuesta divulgativa infantil 'Mar de estrellas', diseñada para acercar los misterios del cosmos a los más pequeños, así como un concierto en la Plaza de la Catedral que contará con un aforo limitado a 550 localidades.

Toda la información actualizada sobre los horarios e itinerarios de los actos se encuentra disponible en el portal municipal 'visitaburgosciudad.es'.