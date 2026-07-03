Burgos lanza 'Ars Mercatorum', una ruta por tres templos que desvela el poder de los antiguos comerciantes

Enrique Ybáñez, Carlos Niño, Rodrigo Saiz, Cecilio Haro y Antonio Ibeas durante la presentación de 'Ars Mercaturum'. - EUROPA PRESS

BURGOS 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Arzobispado de Burgos estrena 'Ars Mercatorum', una ruta turística que pone el foco en el legado de los comerciantes que, siglos atrás, convirtieron a la capital burgalesa en un epicentro económico de Europa.

El proyecto, impulsado por la fundación Ars Burgensis, busca desvelar los secretos mejor guardados de su patrimonio cultural e integra templos y edificios civiles bajo un mismo relato histórico.

La presentación, celebrada en el museo de tapices de la iglesia de San Nicolás, ha contado con la presencia del concejal de Turismo del Ayuntamiento de Burgos, Carlos Niño, quien ha aplaudido la coherencia y el carácter innovador de esta propuesta.

Según sus promotores, la iniciativa nace con la vocación de descentralizar el turismo, tradicionalmente volcado casi en exclusiva en la Catedral, y ofrecer al visitante una experiencia más profunda y completa.

La ruta, bautizada como 'Ars Mercatorum', conecta las iglesias de San Nicolás y San Gil, junto al Museo del Retablo en San Esteban. Más allá de la arquitectura religiosa, el recorrido incorpora piezas clave de la arquitectura civil burgalesa, como el Palacio de Castilfalé, la Casa del Cubo -actual albergue de peregrinos-, la fachada de la Escalera Dorada y el edificio de Capitanía, antiguo Palacio de las Cuatro Torres.

Según ha explicado durante el acto el párroco de San Gil, Enrique Ybáñez, el proyecto ha sido posible gracias al asesoramiento de la catedrática de la Universidad de Burgos, Pilar Alonso, quien ha logrado tejer un hilo conductor que sitúa a la burguesía comercial, y no solo a la nobleza o al clero, como la verdadera impulsora de estas joyas artísticas.

Entre los hitos que el visitante descubrirá destaca el retablo en piedra de San Nicolás, calificado como "único e irrepetible", y la colección de tapices de esta misma iglesia, considerada una de las mejores de España en un ámbito parroquial.

TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL PATRIMONIO

Para facilitar el acceso y la comprensión de estos bienes, la fundación ha desarrollado una aplicación móvil, diseñada por la empresa Winec y con desarrollo técnico de Julio del Val.

La herramienta funciona como una audioguía multimedia -disponible en español, inglés y francés- que, mediante un sistema de gamificación similar al de Google Maps, permite al usuario ir "marcando" hitos en su recorrido.

El modelo busca, además, resolver un problema logístico y financiero como es la sostenibilidad de la apertura de los templos al público. Con una entrada única de siete euros, se pretende que la gestión del patrimonio deje de ser una carga económica para las parroquias.

De hecho, los resultados preliminares son optimistas, ya que durante los dos meses de prueba las iglesias de San Nicolás y San Gil han recibido unos 9.000 visitantes.

Además, Niño se ha comprometido a incluir a Ars Burgensis en su próximo plan de señalización turística. "Es un proyecto sólido y moderno", ha señalado el concejal, quien ha subrayado que la colaboración público privada con entidades religiosas es fundamental para potenciar el valor del patrimonio local.

Como medida de acercamiento a la ciudadanía, la ruta mantiene un horario de apertura gratuito para los burgaleses todos los martes, de 17.00 a 19.00 horas. Con este paso, la fundación continúa su estrategia de crear una red de "proyectos en cesta" -junto a otras iniciativas como Ars Museorum- que permitan al visitante configurar su propio viaje por la riqueza cultural de la provincia.