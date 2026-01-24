Burgos, León, Palencia y Segovia se mantendrán en aviso amarillo por nieve durante esta madrugada

VALLADOLID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las provincias de Burgos, León, Palencia y Segovia estarán durante la madrugada de este domingo en aviso amarillo por nieve, mientras que todas provincias de Castilla y León se mantendrán en riesgo por fuertes rachas de viento durante la jornada, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogida por Europa Press.

En concreto, estarán en aviso amarillo las cordilleras cantábricas de León y Palencia, el Sistema Central de Segovia y la vertiente Iberíca de Burgos antes la previsión de acumulaciones de nieve que podrían alcanzar los cinco centímetros en 24 horas por encima de los 1.200 metros.

Estos avisos comenzarán a las 00.00 horas del domingo y permanecerán activos hasta las 02.59 horas en el caso de León y Palencia y hasta las 08.59 en Burgos y Segovia.

Por su parte, todas las provincias estarán en aviso amarillo durante la jornada del domingo ante la previsión de rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora (km/h).

Estos avisos comenzarán 12.00 horas del domingo y se mantendrán activos hasta las 23.59 horas, si bien en algunas provincias como Ávila, Salamanca y Segovia empezarán más tarde, sobre las 15.00 horas.