Burgos mantiene la investigación sobre el origen de malos olores aunque la calidad del aire cumple los valores legales

Carlos Niño durante la rueda de prensa. - AYTO BURGOS

BURGOS 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Burgos, Carlos Niño, ha informado de que el Consistorio y la mantienen abierta una "investigación coordinada" para determinar la procedencia de los episodios de malos olores que han afectado a varios puntos de la ciudad en las últimas fechas.

Niño ha asegurado que las mediciones de calidad de aire que se hicieron en Burgos desde noviembre del 2025 a marzo del 2026 revelan que "la calidad del aire en Burgos cumple actualmente los valores límite establecidos por la legislación".

No obstante, el concejal ha precisado que esto "no tiene nada que ver" con los episodios de malos olores que se han registrado en la ciudad y ha explicado que se necesitan "mediciones y procedimientos específicos de contaminación odorífera".

"Una cosa es la calidad del aire medida mediante contaminantes y otra es la contaminación odorífera. Pueden estar relacionadas, pero requieren métodos de análisis diferentes", ha explicado Carlos Niño .

Así, el concejal ha indicado que tras el inicio de las actuaciones conjuntas, los técnicos autonómicos y municipales han centrado las pesquisas en "inspecciones específicas" sobre instalaciones industriales situadas en el entorno urbano y periurbano.

A pesar de que los indicios actuales permiten "delimitar de manera incipiente" el foco del problema, se ha optado por "la prudencia a la espera de un informe técnico definitivo".

Dado que la competencia en materia de autorizaciones ambientales integrales recae mayoritariamente en la administración regional, será la Junta la encargada de hacer públicos los resultados de las inspecciones e imponer, en su caso, las medidas correctoras o sanciones correspondientes a las empresas implicadas.

Aún así, Niño, que defiende que se complete la investigación sobre las fuentes olorosas, ha pedido que se mantenga la vigilancia en Villagonzalo Arenas, que se identifique el origen de los episodios "y se compruebe el cumplimiento de las obligaciones ambientales de las actividades industriales de la zona".

"No estamos ante un incumplimiento legal ni ante una situación de alarma, pero sí ante una señal que obliga a mantener la vigilancia, identificar el origen de las emisiones y proteger el derecho de los vecinos a respirar un aire adecuado y a vivir sin molestias por los horarios", ha subrayado el concejal de Medio Ambiente.