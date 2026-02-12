Burgos es Música programa el ciclo 'Música Viva' con una decena conciertos en la ciudad, Segovia y Santander

Los organizadores han presentado los conciertos en Caja Rural. - FUNDACIÓN CAJA RURAL

BURGOS 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Burgos es Música ha presentado la tercera edición del ciclo 'Música Viva', un proyecto nacido con el objetivo de "dar la oportunidad de proyectar, ayudar y enseñar a los nuevos artistas emergentes de Burgos" para que su profesionalidad pueda "llegar al público", y que en esta edición proyecta conciertos en Segovia y Santander, además de en la capital.

En esta nueva edición, según han señalado los organizadores, el ciclo da "un paso más" y amplía su alcance fuera de Castilla y León. Así, además de celebrarse en Burgos, el encuentro llegará también a Segovia y Santander con la colaboración de la Fundación Caja Rural.

El formato incluirá un artista principal y un telonero en cada concierto, intercambiando los papeles según la ciudad. Desde la organización han subrayado que el ciclo surge desde la Asociación Burgos es Música, para fomentar la propia cultura de la ciudad.

En esta edición, además de artistas noveles, participarán grupos con trayectoria que presentan nuevos proyectos, como Adri o Perseida, y se incorporan estilos menos presentes en convocatorias anteriores, como el rap, el punk o el rock.

Los diez conciertos serán gratuitos hasta completar aforo y se celebrarán a las 13.00 horas. En Burgos tendrán lugar los sábados en la sala Riviera, en el Paseo del Espolón; en Segovia, los domingos en el patio del Palacio de Quintanar; y en Santander, en la Sala Rubicón.

Los aforos oscilarán entre las 80 y las 300 personas según el espacio. La Fundación Caja Rural respaldará económicamente el proyecto "en función de las necesidades que surgen en cada momento", dentro de su ámbito de actuación en Burgos, Segovia y Cantabria.