Burgos obtiene el Sello de Turismo Familiar como ciudad recomendada para el ocio en familia

BURGOS 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Burgos ha sido reconocida como destino turístico para familias con el Sello de Turismo Familiar, una certificación de la Federación Española de Familias Numerosas que acredita a esta ciudad como un "lugar adaptado y recomendado para el ocio en familia".

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha recibido este miércoles de manos del presidente de la Asociación de Familias Numerosas de Burgos, Alberto Sanvicens, este distintivo, que reconoce que la ciudad cuenta con una oferta de arte, cultura e historia "adecuada" para público de todas las edades, con actividades y servicios enfocados a familias.

El presidente de la Asociación de Familias Numerosas de Burgos ha mostrado su satisfacción por entregar el Sello de Turismo Familiar a Burgos, que se suma a otros 31 destinos de toda España que facilitan el ocio en familia y contribuyen a que la oferta de turismo enfocado a familias sea cada vez mayor y de más calidad.

Burgos es el sexto destino de la Comunidad que obtiene el Sello de Turismo Familiar, que ya tienen las ciudades de Ávila, Segovia, Salamanca y Palencia, además de la provincia de Palencia, y que se obtiene tras un proceso de verificación de una serie de requisitos en cuanto a servicios, actividades, recursos e información, para comprobar que están orientados y adaptados a las familias.

En este sentido, la entidad que otorga el galardón ha subrayado, en un comunicado recogido por Europa Press, que la capital burgalesa cuenta con una oferta de turismo que "combina un rico patrimonio arquitectónico histórico-artístico, que la hace muy atractiva para familias, para disfrutar de una forma de ocio que combina entretenimiento y aprendizaje".

Con su "imponente" Catedral, uno de los grandes referentes del gótico europeo, Patrimonio de la Humanidad, "Burgos es un escenario perfecto para aprender sobre arte e historia de España, visitando lugares emblemáticos como el Arco de Santa María, antigua puerta de entrada a la ciudad, o la Casa del Cordón, donde los Reyes Católicos recibieron a Cristóbal Colón al volver de su segundo viaje", ha apuntado.

También "interesante" es la figura del Cid, cuya huella está muy presente en la ciudad, con su estatua en la Plaza del Mío Cid, que recuerda al héroe castellano y conecta con otros rincones que narran su vida y leyenda.

Burgos es también recomendable para familias por sus zonas peatonales y espacios verdes, que "facilitan moverse sin prisas y permiten disfrutar de la visita con niños pequeños o con carrito", ha puesto en valor.

Muchos de los monumentos y museos cuentan con recursos adaptados para el público infantil, entre otros, el Centro de Biodiversidad o el Museo de la Evolución Humana, que guarda parte de los hallazgos de Atapuerca.