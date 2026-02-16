Burgos permanecerá este martes en aviso amarillo por deshielo

Avisos de la Aemet para el 17 de febrero de 2026. - AEMET

VALLADOLID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Burgos permanecerá este martes, 17 de febrero, en aviso amarillo (peligro bajo) por deshielo, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogida por Europa Press.

En concreto, el aviso estará vigente hasta las 12.00 horas al tratarse de la continuación del de este martes y se circunscribe a la Cordillera Cantábrica, sin que haya vigente aviso alguno en el resto de provincias.

Esta situación cambiará de cara al miércoles, 18 de febrero, cuando la previsión indica al menos avisos por vientos en al menos siete provincias.