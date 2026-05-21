Burgos programa un concierto Candleligh frente a la catedral el 12 de agosoto con motivo del eclipse solar

Archivo - Catedral de Burgos. - EUROPA PRESS - Archivo

BURGOS 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración ProBurgos ha aprobado este jueves la celebración de un concierto frente a la Catedral con motivo del eclipse solar del 12 de agosto, además de dar luz verde a la contratación de la organización del mercado medieval de la Semana Cidiana 2026, así como la convocatoria de dos concursos de proyectos destinados a ampliar y reforzar la programación cultural y las actividades de dinamización del evento.

Uno de los procedimientos está dirigido a asociaciones culturales y colectivos vinculados al ámbito recreacionista, cidiano y medieval, mientras que el segundo se orienta a profesionales y entidades culturales especializadas, con el objetivo de seguir reforzando la programación vinculada a la Semana Cidiana.

Igualmente, se ha dado luz verce a nuevas actuaciones relacionadas con la programación del eclipse solar total que podrá contemplarse en Burgos el próximo 12 de agosto y que situará a la ciudad "como uno de los principales destinos europeos para la observación" de este fenómeno astronómico.

Entre las acciones previstas figura la celebración de un concierto especial Candlelight frente a la Catedral de Burgos durante la noche del eclipse, con una programación más amplia que combinará actividades culturales, divulgativas y de promoción orientadas a reforzar la proyección nacional e internacional de la ciudad.

"GIGANTES"

En el ámbito cultural, el Consejo de Administración ha aprobado también un convenio de colaboración con la Universidad de Burgos para desarrollar la exposición 'Gigantes. Grandes dinosaurios de la Sierra de la Demanda Burgalesa', concebida como una de las grandes propuestas del centro expositivo de la segunda planta del Fórum Evolución.

La muestra, que cuenta con el respaldo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y con la colaboración del Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes, acercará al público fósiles originales, réplicas de gran formato, experiencias inmersivas y recursos de realidad virtual y aumentada relacionados con los grandes saurópodos hallados en la provincia.

Además, el proyecto incluirá talleres educativos, visitas guiadas, conferencias y actividades divulgativas dirigidas a público familiar y escolar.

Por otro lado, ProBurgos ha aprobado la participación de Burgos en San Sebastián Gastronomika 2026, uno de los principales encuentros gastronómicos de Europa, además de que se han dado a conocer los resultados de la campaña 'Burgos, corazón industrial', impulsada para reforzar el posicionamiento industrial de la ciudad y favorecer la captación de actividad económica e interés empresarial.

La estrategia ha superado ya los 1.244.000 impactos digitales en toda España y ha generado más de 6.800 clics hacia los distintos contenidos y acciones vinculadas a la campaña, que combina presencia en Google, YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook y Spotify.

Además de la visibilidad alcanzada, la campaña ha permitido generar 54 contactos interesados en recibir información sobre oportunidades de implantación, actividad económica y desarrollo de proyectos en Burgos.