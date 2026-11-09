Burgos promociona en Intur su oferta patrimonial y gastronómica ligada al Camino de Santiago

Prodestur Segovia aprueba 1,3 millones para la Red DTI, la 'Film Commission' y el turismo arqueológico y deportivo - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

BURGOS 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Burgos y el Ayuntamiento de la capital han anunciado su participación conjunta en la feria turística Intur con la marca 'Burgos, origen y destino', donde desplegarán en un expositor de 150 metros cuadrados una programación que aunará patrimonio, cultura, gastronomía y experiencias inmersivas con la mirada fijada en el Año Santo Jacobeo de 2027.

Así lo han avanzado este lunes en rueda de prensa conjunta la responsable municipal de Turismo, Andrea Ballesteros, y el presidente de la Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos (Sodebur), Carlos Gallo, quienes han ensalzado la consolidación de un modelo de colaboración entre ambas instituciones que cumple cuatro años de trayectoria.

La presencia en el certamen de Valladolid se produce tras cerrar la capital burgalesa el último ejercicio con 1.440.299 pernoctaciones, lo que representa el récord histórico de la serie y un 26,1 por ciento más que en 2015, situándola como la segunda capital autonómica en volumen de viajeros alojados tanto de origen nacional como internacional.

La actividad burgalesa en la feria comenzará este jueves 12 de noviembre con la jornada profesional Intur Negocios, marco en el que se presentará el libro 'Burgos en el camino de Santiago', obra con textos de Enrique del Rivero y diseño de José Luis Ubierna sobre historias y antiguos hospitales de la ruta jacobea.

La propuesta se completará durante el fin de semana con la recreación virtual 'Tras las huellas del peregrino'--creada con la Universidad de Burgos--, degustaciones gastronómicas y maridajes con cervezas artesanales, la guía de producto local, una campaña de promoción navideña junto a la red de los pueblos más bonitos de España y actuaciones culturales a cargo de Bambalúa y Trovadores de Castilla.