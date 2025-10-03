Burgos recibe más mercancías de las que envía en el tren logístico con Valencia impulsado por el Ayuntamiento

Momento de la firma entre la alcaldesa y el gerente de Cetabsa. - EUROPA PRESS

BURGOS 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las empresas de Burgos reciben más mercancías de las que envían en el tren logístico que une el puerto seco de la ciudad con Valencia y que podría ganar más frecuencias ante su buen comportamiento.

Así lo han asegurado el director del Centro de Transportes de Burgos, Juan Carlos Martín, y la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, que este viernes han firmado el convenio que une a estas dos entidades.

El Ayuntamiento de Burgos aporta 600.000 euros y el objetivo de esta iniciativa, según Martín, es "impulsar la intermodalidad del transporte y fomentar que las empresas de Burgos usen este tren para llevar su mercancía a Valencia". Aunque el convenio entre el Centro de Transportes de Burgos y el Ayuntamiento se ha firmado este viernes, el tren circula desde el pasado mes de julio "dos veces por semana" desde la ciudad castellanoleonesa hasta Valencia, como ha confirmado la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala.

La iniciativa del Ayuntamiento de Burgos supone una demostración "real con presupuesto", de que el equipo de Gobierno "cree" en la logística "por tren para las empresas burgalesas", ha destacado la alcaldesa. En este sentido, ha incidido en que Burgos es una ciudad "netamente industrial", la tercera de toda España en términos relativos. "Y lo importante, además de fabricar productos es enviarlos y distribuirlos", para mejorar la logística", ha añadido.

Los firmantes han asegurado que esta colaboración se venía fraguando desde hace un año y ahora se ha concretado. Ayala ha señalado que mientras el Consistorio hace realidad esta inversión, el Gobierno de España "no es capaz de asegurar la recuperación del tren Directo Madrid-Aranda-Burgos".

Ahora quieren crear "eco en las empresas burgalesas" para que se puedan sumar a esta iniciativa y llenar los trenes. Además, estudian establecer otra frecuencia más.