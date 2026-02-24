Burgos refuerza en Bolonia (Italia) su promoción universitaria como destino de referencia para el turismo idiomático

BURGOS, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos, a través de la Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Burgos, ha participado en Bolonia (Italia) en unas jornadas didácticas dirigidas a profesorado de español, con el objetivo de reforzar el posicionamiento de la ciudad como destino para el aprendizaje del castellano.

El encuentro, organizado por la Consejería de Educación de la Embajada de España en Italia, en colaboración con ANILS y con el apoyo de la Junta, ha reunido a 70 docentes y especialistas en enseñanza de idiomas y ha contado en su inauguración con la participación de Ana Isabel Sánchez Salmerón, en representación de la Consejería de Educación de la Embajada de España en Italia, Grecia y Albania, así como de representantes del Comisionado para la Lengua Española de Castilla y León.

Las jornadas se han celebrado en el 'Liceo Linguistico Internazionale Boldrini' de Bolonia y han incluido ocho talleres centrados en aspectos culturales, lingüísticos y tecnológicos vinculados a la enseñanza del español como lengua extranjera.

La ciudad de Burgos ha contado con un espacio propio desde el que se han dado a conocer a los asistentes los recursos culturales, educativos y turísticos del municipio, así como información práctica orientada a la organización de viajes de estudiantes de español, recopilada en el catálogo 'Estudia español en Burgos'.

Burgos ha estado representada también en el programa formativo a través del taller impartido por la profesora Marta Sanz, vinculada a la Universidad de Burgos, bajo el título "Crea tus propios materiales interactivos con IA: taller práctico para docentes de ELE".

Especialista en enseñanza de español como lengua extranjera y en tecnología educativa, desarrolla su labor en el ámbito de la formación docente, la inteligencia artificial aplicada a la didáctica de lenguas y los proyectos europeos, y es profesora de español en el Liceo Linguistico 'F. Cecioni' de Livorno, además de profesora asociada en la Universidad de Burgos.

Como resultado de los contactos mantenidos durante estas jornadas, está prevista la visita a Burgos de varios de los docentes participantes para asistir a los cursos de formación de profesorado de ELE que se celebrarán el próximo mes de julio en el Centro Internacional del Español de la Universidad de Burgos.

Estas acciones formativas, con un máximo de 24 profesores por semana, se desarrollarán del 6 al 10 y del 13 al 17 de julio de 2026, e incluirán un programa cultural complementario con visitas a la ciudad y a enclaves patrimoniales de la provincia, además de actividades vinculadas a la gastronomía local.