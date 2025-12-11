Burgos refuerza su oferta turística y de promoción en los metros de Madrid y Bilbao

Imagen de la promoción de Burgos en el Metro de Madrid. - AYTO BURGOS

BURGOS 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos, a través de la Sociedad para la Promoción y Desarrollo (ProBurgos), ha activado una campaña de publicidad exterior en los metros de Madrid y Bilbao con el fin de reforzar la presencia de la ciudad en dos áreas metropolitanas "de referencia" y acercar dos de sus principales atractivos a los usuarios de ambas redes en unas fechas de intensa movilidad.

Se trata de la cuarta acción del año en estos soportes, dentro de una estrategia de refuerzo de marca en mercados de proximidad.

A lo largo de 2025 se han desarrollado campañas en Semana Santa (Madrid y Bilbao), Fiestas de San Pedro y San Pablo (Metro de Madrid), Fiesta de las Flores (Metro de Bilbao) y Semana Cidiana (Madrid y Bilbao)

. En el Metro de Madrid, previo al puente de diciembre y hasta el día 15, se difunde una campaña dedicada a la gastronomía burgalesa, uno de los pilares de la promoción turística de la ciudad. La acción coincide con el décimo aniversario del reconocimiento de Burgos como Ciudad Creativa de la Gastronomía por la UNESCO, una distinción que subraya la "trayectoria y la calidad" de su cocina.

A partir del 16 de diciembre, la promoción continuará en el Metro de Bilbao con la campaña 'Tu Navidad en Burgos', que invita a descubrir la ciudad durante estas fechas y destaca elementos tan reconocibles como el Arco de Santa María y los árboles iluminados del Paseo del Espolón.

En total, la iniciativa abarca 20 estaciones en Madrid y 30 en Bilbao, cerca de medio centenar en conjunto, lo que garantiza una presencia destacada en dos mercados emisores de proximidad.