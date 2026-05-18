Burgos restablece este miércoles por completo el servicio de autobús urbano tras el incendio de las cocheras

Varios autobuses quemados en las cocheras municipales tras la extinción de un incendio, a 21 de abril de 2026, en Burgos, Castilla y León (España). - Tomás Alonso - Europa Press

BURGOS 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos restablecerá por completo el servicio de la línea 15 de autobús urbano este próximo miércoles, con lo que ha logrado recuperar la totalidad de las líneas de la red municipal apenas tres semanas después del grave incendio que calcinó las cocheras de la carretera de Poza el pasado 20 de abril.

Así lo ha explicado el presidente del Servicio de Movilidad y Transportes (SMyT) del Ayuntamiento de Burgos, César Barriada, quien ha detallado que la reactivación de esta ruta ha sido posible gracias a la cesión temporal de un vehículo por parte del Ayuntamiento de Segovia. El autobús llegó a la capital burgalesa el pasado sábado por la mañana, en un acto de recepción oficial encabezado por la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala.

Barriada ha enfatizado la celeridad en la gestión de esta crisis de transporte y ha subrayado que se ha conseguido normalizar el servicio y poner en funcionamiento el cien por cien de las líneas de la ciudad en un tiempo récord tras el siniestro en las instalaciones municipales.

Además, el edil ha señalado que el SMyT avanza en la reorganización técnica tras el incendio de las cocheras municipales. Entre las principales medidas adoptadas por la vía de emergencia, destaca la dación de cuentas para la contratación de 40 adaptadores de Gas Natural Comprimido (GNC), una adquisición presupuestada en 16.940 euros y destinada a habilitar la carga de los autobuses cedidos temporalmente por el Ayuntamiento de Madrid.

Según ha apuntado el concejal de Movilidad, estos vehículos auxiliares cuentan con un sistema de carga rápida que requiere modificar los elementos de los propios depósitos locales para poder completar el repostaje. En paralelo, y dentro de este mismo paquete de actuaciones urgentes, se ha aprobado una partida de 8.954 euros para la reparación de uno de los dos depósitos de GNC ubicados en las cocheras de la carretera de Poza.

La intervención consistirá en el suministro e instalación de una nueva válvula y una placa, elementos indispensables para garantizar la operatividad de la flota actual. En la misma sesión se ha informado sobre los pliegos para la adjudicación de la red comercial del Bonobur, que da soporte a los puntos de recarga de tarjetas repartidos por la ciudad y a un punto periférico en Quintanadueñas. El valor estimado de este contrato asciende a 567.862 euros, con una duración inicial de tres años y la opción de prorrogarlo por dos anualidades más.