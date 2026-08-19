'Burgos suena por Colombia' recaudará el 28 de agosto fondos para la reconstrucción en zonas afectadas por el terremoto

Presentación de iniciativas de apoyo a los afectados por el terremoto de Colombia desde Burgos. - EUROPA PRESS

BURGOS 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos y la asociación 'Soy Colombia' han presentado este miércoles el concierto benéfic 'Burgos suena por Colombia' fijado para el próximo viernes 28 de agosto con el objetivo de recaudar fondos para la reconstrucción en las zonas afectadas por el terremoto en el país sudamericano.

Este concierto comenzará a las 21.00 horas y tendrá lugar en la sala Andén 56, con un aforo que alcanza el millar de localidades y un precio de entrada de diez euros.

El cartel de la jornada solidaria integrará actuaciones de artistas locales como Bumper, Irene de la Serna y Elena de la Tierra, junto con la participación del músico colombiano afincado en Burgos Dani Zapata, natural de Pereira, una de las localidades más castigadas por las réplicas.

La iniciativa está impulsada por la Gerencia de Servicios Sociales, la comunidad colombiana -- la migrante más numerosa de la capital burgalesa, con más de 4.500 residentes-- y el sector privado local.

En este contexto, la presidenta de 'Soy Colombia', Magnolia Sánchez, ha expresado su agradecimiento a la corporación local, con la alcaldesa Cristina Ayala a la cabeza, así como al conjunto de la ciudadanía burgalesa por su respaldo incondicional desde los primeros momentos de la crisis.

Los fondos recaudados a través de las entradas y de la habilitación de una 'fila cero' se canalizarán a través de entidades sociales que operan directamente sobre el terreno. En concreto, las ayudas se repartirán entre la Fundación Asesorarte en Buenaventura, la Defensa Civil en la zona de Pereira, la Fundación Entre Montañas en el municipio de Dagua (Valle del Cauca) y la organización Cocomomaia, que gestionará el padrinazgo completo del municipio de Medio Atrato, en la región del Chocó.

En paralelo a la convocatoria musical, la organización mantiene activa una campaña de acopio de material de primera necesidad. Tras realizar un primer envío a Madrid con 760 kilos de insumos coordinados junto a la Fundación Madrina, el colectivo reabre desde este jueves los puntos de recogida en la ciudad, que permanecerán operativos hasta el próximo 10 de septiembre.

Asimismo, a través de la red de hostelería y comercios de la comunidad colombiana, se han habilitado diez puntos de entrega distribuidos por Burgos donde la ciudadanía puede aportar kits de aseo, material médico (como tensiómetros), pañales y productos de alimentación no perecederos en formato enlatado, evitando el envío de líquidos por restricciones logísticas.

Los puntos autorizados para la entrega de materiales comprenden Bar Glamour VIP (calle Luis Alberdi, 18), Restaurante Danrians ( Concepción, 4), Bar Arlequín (avenida del Cid Campeador, 10) Turín Turán Peluquería (avda. del Cid Campeador, 58), La Barricada Bar (calle Petrila Casado, 33), Julie Niles Spa (Vitoria, 141), Merengue Fit (Sombrerería, 7), Bordados AD (Ana Lopidana, 1), Barbería Génesis (La Igualdad, 2), Restaurante Mi Tierrita (Juan de Padilla, 13), Restaurante La Masa (plaza Santiago, 2), Peluquería De Mi Reina (plaza Roma, 8).

Por otro lado, en el marco de las iniciativas a favor de los damnificados en el país sudamericano, la firma Cultura de Flor ha donado 500 claveles para su posterior venta benéfica.