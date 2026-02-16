Buscan al autor de estafas por ventas fraudulentas de calzado bajo el nombre de un comercio segoviano

Imagen de un agente de la Policía Nacional en un momento de la investigación - POLICÍA NACIONAL

SEGOVIA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional busca para su detención a un hombre de 38 años actualmente en paradero desconocido como presunto autor de un delito de estafas y suplantación de identidad consistente en ventas fraudulentas 'online' de calzado bajo el nombre de un comercio segoviano cuya reputación dañó.

Además y según ha informado la Policía Nacional, se tiene conocimiento de que esta persona ha sido investigada con anterioridad por distintos grupos de Policía Judicial de otras provincias españolas.

La investigación comenzó el pasado 4 de noviembre tras la denuncia presentada por la propietaria de la tienda 'Calzados Segovia' tras constatar que una página web publicitaba un comercio con el mismo nombre de su establecimiento y con fotografías de la entrada al mismo de la que la denunciante no era responsable ni era conocedora de la misma.

La Policía Nacional ha explicado que el hombre ahora buscado realizaba ventas fraudulentas a través de la página web creada de productos similares a los que la denunciante tiene en su comercio. La propietaria del comercio segoviano demostró en su denuncia que no tenía nada que ver con esas ventas online puesto que no dispone de página web ni canal de venta similar.

Las mismas fuentes han explicado que la situación se alargó en el tiempo y provocó un "calvario reputacional" para la denunciante que sufrió "una sensación de miedo y malestar continuo" ante las "innumerables" personas que la llamaban por teléfono para exigir unos productos que ella no había vendido y por lo que llegó a recibir amenazas por parte de los compradores.

El 'modus operandi' del presunto autor consistía en la oferta de calzados a través de la página web fraudulenta en la que las víctimas realizaban las compras. Una vez realizada la adquisición, el comprador recibía un producto de un valor inferior al seleccionado y era abonado contrarrembolso cuando esos paquetes eran entregados por lo que también se convertirían en víctima de una estafa.

Durante la investigación se detectaron "numerosas denuncias" en otras Comisarias del territorio Nacional lo que ha elevado el volumen de dinero estafado por este fraude. Finalmente, los investigadores de la Comisaría Provincial de Segovia lograron identificar plenamente al presunto autor de la estafa, un hombre de 38 años actualmente en paradero desconocido.

La investigación sigue en marcha para proceder a su localización, detención y posterior puesta a disposición de la Autoridad Judicial competente, a la que se solicitó el cierre de la página web fraudulenta.