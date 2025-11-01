Buscan a un ciudadano francés desaparecido desde el 12 de octubre en Morales del Vino (Zamora)

ZAMORA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Asociación SOS Desaparecidos ha lanzado un aviso para localizar a un hombre de 43 años desaparecido desde el pasado día 12 de octubre en la localidad zamorana de Morales del Vino.
Se trata de Perig B., ciudadano francés del que no se tiene ninguna noticia desde entonces, de complexión normal, pelo canoso y ojos azules. El aviso también detalla que no habla español.
La asociación ha pedido la colaboración ciudadana para aportar cualquier información que pueda conducir a su localización y ha facilitado el número 868 286 726 y el correo info@sosdesaparecidos.es.