Buscan a un joven de 24 años que ha desaparecido en Aguilar de Campóo (Palencia)

Cartel del joven desaparecido. - SOSDESAPARECIDOS

PALENCIA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación SOSdesaparecidos ha emitido una alerta ante la desaparición de un joven de 24 años en Aguilar de Campóo (Palencia), del que no se tienen noticias en las últimas horas.

Según señala la asociación a través de sus canales de difusión, el joven responde al nombre de Pedro B.S. es de complexión delegada, pelo negro y ojos oscuros que, en el momento de su desaparición, vestía pantalón rojo con rodilleras negras, camiseta azul y calzado de montaña marrón.

Se trata de una persona calificad como de "alta vulnerabilidad" por lo que piden que si alguien tiene información se ponga en contacto con el teléfono 868 286726 o en el mail info@sosdesaparecidos.es.