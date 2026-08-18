Buscan a una menor de 16 años desaparecida desde el 5 de agosto en Castronuño (Valladolid) - CNDES

VALLADOLID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades buscan a una menor de 16 años que fue vista por última vez el pasado 5 de agosto en la localidad vallisoletana de Castronuño, según el aviso publicado en redes sociales por el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES).

Se trata de Sofía M. A., una menor de 16 años de constitución física normal, mide 1,60 metros de altura, tiene los ojos verdes y el pelo negro, mientras que el aviso de desaparición no aporta información sobre el tipo y la longitud de su cabello.

El CNDES ha solicitado la colaboración ciudadana para recabar cualquier información que pueda contribuir a localizar a la menor y ha difundido un cartel con sus datos y una imagen de la joven.

Las personas que dispongan de información sobre el paradero de Sofía M. A. pueden ponerse en contacto con la Guardia Civil a través del teléfono 062 o con el servicio de atención a niños y adolescentes de ANAR, en el 116000, según recoge el aviso.