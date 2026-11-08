Buscan a una mujer por ocho delitos de hurto amoroso a personas mayores de Valladolid por valor de 53.000 euros

Archivo - Sucesos.- Detenido en Valladolid con el cajón de una registradora robado en un establecimoento de Vadillos - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Valladolid ha emitido una orden de búsqueda y detención a una mujer de 23 años, integrante de un grupo criminal itinerante, por su presunta implicación en ocho delitos de 'hurto amoroso' en los que sustrajo joyas y relojes a personas de edad avanzada, un botín por valor de 53.000 euros.

Los hechos tuvieron lugar entre el 12 y el 17 de octubre, cuando ocho personas de avanzada edad denunciaron en dependencias policiales de Valladolid que habían sido víctimas de hurtos por parte de una mujer, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

La autora abordó a los denunciantes en la vía pública o cuando accedían a sus domicilios y, con falsos pretextos, los abrazó para en el estrecho contacto físico robarles las joyas y relojes que portaban.

La mujer también utilizó la excusa de mantener relaciones sexuales con una de las víctimas, quien intentó zafarse de ella cuando le abrazó.

Tras reunir las denuncias en el grupo de investigación correspondiente, los agentes se pusieron tras la pista de la delincuente y, después de numerosas gestiones, pudieron identificarla.

La mujer, de 23 años, pertenece a un grupo criminal itinerante especializado en este tipo de hurtos, el cual cuenta con una gran movilidad por todo el territorio nacional.

Sobre la delincuente se ha cursado una orden de búsqueda y detención policial, mientras que las diligencias tramitadas han sido puestas en conocimiento de la autoridad judicial competente.

De esta forma, desde la Policía Nacional se dan por esclarecidos los ocho hurtos amorosos y su autoría, a la espera de la detención de la presunta autora, quien se encuentra huida de la policía.