Buscan a un segundo desaparecido en Zamora: un hombre de 80 años residente en un centro de mayores

Busca A Un Segundo Desaparecido En Zamora: Un Hombre De 80 Años Residente En Un Centro De Mayores - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

ZAMORA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha establecido en Zamora un nuevo dispositivo de búsqueda por desaparición de un vecino que responde al nombre de Manuel C.A. El desaparecido es residente de la residencia de ancianos de la localidad de Tábara.

Se trata, según ha informado la Guardia Civil, de un hombre de 80 años, con 1'65 de altura, pelo blanco y complexión delgada. En el momento de la desaparición llevaba chaqueta de vestir color beige, camisa de cuadros azules y grises, pantalón oscuro y zapatos marrones.

Por parte de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora se ha establecido un dispositivo de búsqueda nada más conocerse la desaparición de la persona sobre las 20.35 horas.

En el mismo dispositivo participan varias patrullas de Seguridad Ciudadana, USECIC, Equipo PEGASO y Oficina Móvil de Atención a la Ciudadanía, estando prealertadas otras unidades.

Al mando del dispositivo y como responsable de su coordinación, se encuentra el sargento comandante del Puesto de Tábara.

SEGUNDO DESAPARECIDO

Por la mañana, la Guardia Civil también había establecido un dispositivo de búsqueda por desaparición de Antonio, un vecino de 66 años desaparecido desde la tarde del lunes 22 de septiembre. El último lugar donde se vio el vehículo de este hombre fue en la zona de Carbellino de Sayago.

Según ha explicado la Subdelegación del Gobierno, este hombre tendría que haber llegado a su domicilio en la capital zamorana por la tarde del lunes y, ante su ausencia, los familiares pusieron los hechos en conocimiento de la Central COS de la Comandancia de Zamora e informaron de que podría estar usando vehículo Peugeot 307, de color rojo.