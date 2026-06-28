Buscan a un varón de 84 años extraviado desde el sábado en Riaza (Segovia)

Dispositivo de búsqueda de un varón de 84 años extraviado desde la noche del sábado 27 de junio en Riaza (Segovia). - 112 CYL

SEGOVIA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil de la Junta de Castilla y León coordina el dispositivo de búsqueda de un varón de 84 años extraviado desde la noche del sábado 27 de junio en Riaza (Segovia).

Se ha movilizados un puesto de mando avanzado Apolo, con un técnico de coordinación y la Unidad de Apoyo Logístico y Emergencias, así como agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León, y bomberos de la Diputación de Segovia, según ha informado el 1-1-2 Castilla y León.

Además, participan una veintena de voluntarios de Protección Civil de las agrupaciones de Cuéllar, Encinillas, Riaza y Segovia y de la asociación SAEMER de Segovia con seis vehículos, así como agentes de la Guardia Civil de distintas especialidades.