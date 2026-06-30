Buscan a un varón que podría estar atrapado en el incendio de una vivienda en Moraleja del Vino (Zamora)

Incendio en una vivienda de Moraleja del Vino (Zamora) con un posible octogenario atrapado - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ZAMORA

MORALEJA DEL VINO (ZAMORA), 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de la Diputación de Zamora trabajan para sofocar en la tarde de este martes, 30 de junio, un incendio en una vivienda de Moraleja del Vino en cuyo interior podría encontrarse un vecino de entre 70 y 80 años con movilidad reducida.

La Subdelegación del Gobierno en Zamora ha informado de que el incendio ha comenzado sobre las 15.00 horas en un inmueble cercano a la plaza Mayor de la localidad.

Bomberos y varias de la Guardia Civil han acudido a la vivienda para sofocar el fuego e intentar localizar al mencionado vecino, si bien no se ha podido confirmar si esta en el interior de la vivienda porque dos de las habitaciones se han derrumbado totalmente.

La Guardia Civil realiza gestiones en la población por si el morador hubiera salido.