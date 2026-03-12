Bustinduy pregunta a Mañueco si pactará con Vox y su "negacionismo" tras el caso de violencia machista en Miranda

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy (2i), acompañado de la coordinadora de Sumar en Castilla y León, Marina Sáenz (d) y el candidato de IU-Sumar-Verdes Equo a la Presidencia de la Junta, Juan Gascón (i), atiende a - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha preguntado al candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, si volverá a pactar con Vox y su "negacionismo" de la violencia de género, una lacra que ha "costado la vida a 1.354 mujeres desde 2003", incluida una de las mujeres fallecidas en un incendio provocado en Miranda de Ebro (Burgos).

En declaraciones a los medios de comunicación en Valladolid, a donde ha acudido este jueves, 12 de marzo, para apoyar la candidatura de la coalición IU, Sumar, Verdes Equo 'En Común', Bustinduy ha expresado su "absoluta condena" a los "asesinatos machistas" por el incendio en Miranda, un caso que el Ministerio de Igualdad ha categorizado como tal al haber sido provocado por la expareja de una de las víctimas, si bien fallecieron otras dos mujeres.

Así, Bustinduy ha recordado que desde 2003 son 1.354 las mujeres asesinadas por violencia de género, algo "completamente insoportable" y que como sociedad hace cuestionarse "cómo es posible que se tolere".

En este contexto, ha recordado un titular que leyó en prensa hace cuatro años vinculado al acuerdo del gobierno de coalición de PP y Vox en Castilla y León. "Decía: 'Vox anuncia un acuerdo con Mañueco para eliminar el reconocimiento de la violencia machista'", ha señalado, en referencia a titulares de marzo de 2022 sobre el acuerdo alcanzado entre ambos partidos para gobernar y en el que se incluía tramitar una ley de "violencia intrafamiliar" para "tratar a todas las víctimas por igual, sean hombre o mujeres", como afirmó entonces el candidato de Vox a la Presidencia, Juan García-Gallardo, quien fue posteriormente vicepresidente de la Junta hasta la ruptura del gobierno de coalición en julio de 2024. La mencionada ley no llegó a tramitarse.

Bustinduy ha censurado que se produjera aquel acuerdo y se ha dirigido a Fernández Mañueco para preguntarle "si va a volver a hacer algo parecido" y pactar con Vox: "¿Qué clase de persona hay que ser para construir tu identidad política y tu proyecto político basado en el negacionismo de algo que le ha costado la vida a 1.354 compatriotas?".

APOYAR A VOX Y PP "ES UN VOTO A TRUMP Y NETANYAHU"

Por otro lado, de cara a las elecciones del 15 de marzo, ha advertido a la ciudadanía de la Comunidad de que cada voto a Vox y al PP "es un voto a Trump y a Netanyahu", una "ultraderecha que ha perdido todas las líneas rojas" y ha provocado un "mundo hoy en llamas".

"Estamos viendo en el mundo entero los resultados, los efectos de una guerra ilegal, inmoral e injusta, que van a pagar, como siempre pagan las guerras, las familias trabajadoras, quienes no tienen nada. Ayer se confirmó que 170 niñas en Irán murieron asesinadas, quemadas vivas, por un ataque del ejército estadounidense", ha apuntado al respecto de la guerra de Irán.

Asimismo, ha afeado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ni el de Vox, Santiago Abascal, "han apoyado esta guerra ilegal" mientras el Gobierno de España se "opone a la masacre". "Mucha banderita, mucha palabra altisonante de defensa de la patria, pero cuando a nuestro país lo han atacado y le han amenazado, han corrido a ponerse del lado de quien está llevando a cabo una campaña complementamente ilegal, inmoral y absurda para acabar con las vidas de miles de inocentes", ha lamentado.

Por todo ello, ha pedido a la gente de Castilla y León que se movilice porque "importa quién está en las instituciones" y, en concreto, ha solicitado el voto para la coalición 'En Común' y el candidato Juan Gascón, pues ha garantizado que "nunca confundirán lealtades" y "estará siempre a lado de la gente trabajadora".

"Trabajando por la sanidad pública, trabajando por la dependencia, trabajando por el Estado social, trabajando por la paz y desde luego jamás encubriendo crímenes contra la humanidad como están haciendo la derecha y la ultraderecha en este país", ha reivindicado, para reclamar así a la Comunidad a madar un "mensaje al mundo" que "sea todo lo contrario a lo que se ve cuando se encienden las noticias en estos días".