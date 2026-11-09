Buxadé acusa a PSOE de "descojonarse" de los españoles y las víctimas de Adamuz y Urda mientras aplaude a Puente

Buxade con miembros de la candidatura de Vox por Segovia. - EUROPA PRESS

SEGOVIA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado y jefe de la delegación de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha asegurado que las pensiones "peligran" si gana el PSOE en las elecciones generales del 29 de noviembre al tiempo que ha acusado a los socialistas de "descojonarse de las víctimas de Adamuz o Urda.

Buxadé ha hecho estas declaraciones durante una visita a la capital segoviana donde se ha referido a los accidentes ferroviarios, y ha asegurado que que el PSOE "no está ocultando los accidentes trágicos" en Adamuz y en Urda sino que "se está descojonando de los españoles" porque, según él, "encima aplauden a Óscar Puente y lo ponen como un ejemplo de ministro".

Al respecto, Buxade ha señalado a Puente "como el único responsable" de los fallecidos "porque él es el que decide quién debe gestionar y cómo debe gestionarse las infraestructuras ferroviarias" y ha reiterado que los socialistas "no es solo que no han pedido perdón, sino que encima se están descojonando de los españoles, de las víctimas, de los muertos, de los fallecidos".

Por otro lado, el europarlamentario ha alertado de que hay "más de 9.000 invasores en la isla de El Hierro" y de que "20.000 siguen en las calles de Ceuta, menoscabando y perjudicando la vida de los ceutíes" y ha augurado que Pedro Sánchez "va a morir políticamente como ha hecho en sus últimos ocho años, es decir, traicionando a España, permitiendo la invasión inmigratoria".

Jorge Buxade ha elegido Segovia, ha dicho, porque hay "mucha gente mayor que cree que van a peligrar sus pensiones si gana el Partido Socialista" porque, según su argumento, esos "9.000 inmigrantes ilegales que acaban de entrar" no vienen a pagar sus pensiones, "sino que vienen a cobrar el ingreso mínimo vital".

Para respaldarlo, ha afirmado que "en Segovia el 30 por ciento de los que reciben el ingreso mínimo vital son extranjeros, que vienen aquí a vivir de las ayudas".

El europarlamentario de VOX ha sostenido que la provincia "ha sido traicionada por los políticos de un lado y por los políticos de otro, desde el Gobierno de la nación hasta la Diputación o los ayuntamientos", y ha reconocido que en los últimos ocho años la población de Segovia ha crecido un 3,8 por ciento, "pero sin embargo los delitos en Segovia han crecido un 75 por ciento".

Asimismo, según Buxadé, hay un 85 por ciento de detenciones por tráfico de drogas y un 67 por ciento de delitos contra la libertad sexual, lo que le ha llevado a aseverad que "las mujeres pensionistas" tienen "un riesgo claro" al salir a la calle", igual que "sus hijas, sus nietas".

Por otro lado, Buxadé ha criticado la Zona de Bajas Emisiones que prepara el Ayuntamiento de Segovia, que conllevará "sanciones a los segovianos" y se ha preguntado qué problemas de emisiones hay en la ciudad o cuánta industria hay.

En materia de vivienda, ha reclamado "liberar el suelo" para que los jóvenes segovianos puedan vivir en la provincia, donde según ha apuntado, el precio de la vivienda ha crecido en Segovia un 57 por ciento en los últimos 8 años" y ha criticado que "no se construye vivienda" ni se libera "suelo industrial".

AGUA.

El agua ha sido uno de los ejes de su intervención y así, Jorge. Buxadé ha criticado que Segovia esté "sin abastecimiento de agua porque se viene abajo una presa por falta de mantenimiento y no hay alternativas, no hay plan", en referencia a la presa de El Tejo, en El Espinar.

Por ello, el responsable de Vox considera "absolutamente incomprensible que en el siglo XXI una provincia como Segovia tenga problemas de abastecimiento de agua", de que "no llegue el agua a los agricultores" ni a los ganaderos y de que "se estén eliminando hectáreas de regadío para convertirlas en hectáreas de secano".

Preguntado por cómo resolvería las infraestructuras hídricas, ha respondido que "lo primero de todo es pasar absolutamente de las políticas de Bruselas, de su reglamento de restauración de la naturaleza y de sus teorías del fanatismo climático".

Según Buxade, lo que hay que hacer es "poner el dinero de los españoles para las infraestructuras" y ha asegurado que hay "posibilidades de nuevas canalizaciones y nuevos proyectos de embalses", pero todos esos proyectos "se encuentran detenidos, todo está paralizado, todo sin ejecutar".

Por ello, Buxadé ha cargado contra la CHD, ya que "se ha convertido en un enemigo de los segovianos, en un enemigo de los castellanos, en un enemigo de los agricultores, de los ganaderos" y se ha preguntado cuántos políticos "colocados por el PSOE" hay en las confederaciones, a lo que ha añadido que "esa mafia tiene que ser desalojada".

En este sentido, Jorge Buxade ha añadido que las confederaciones "durante 100 años han hecho un trabajo extraordinario" por lo que ha abogado por "volver a poner" estas entidades al servicio" de los segovianos.

Preguntado por la huelga general del miércoles, , Buxadé considera que es una "huelga política" y ha acusado a UGT y CCOO de no haber dicho "nada en ocho años ante el empobrecimiento de la clase trabajadora, la pérdida de empleos, la deslocalización de empresas como consecuencia del Pacto Verde" y se ha mostrado convencido de que "la España que madruga" irá a trabajar.

Sobre los primeros meses del Gobierno de Castilla y León, en el que VOX tiene consejerías, ha defendido que se "están haciendo las cosas razonablemente bien" y que "el acuerdo de gobierno se va cumpliendo", al tiempo que ha pedido "seguir intensificando los proyectos de prioridad nacional y de desregulación" y "reducir el gasto político".

Jorge Buxadé ha concluido con un llamamiento al voto y ha recordado que "Segovia necesita una voz en el Congreso de los Diputados y una voz en el Senado que les defienda"