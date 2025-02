Buxadé rechaza los aranceles de Trump: "ojalá no los aplique"

VALLADOLID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la Delegación de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé, ha rechazado hoy la política arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ha recordado que el presidente del partido, Santiago Abascal, le dijo el pasado sábado en la cumbre de Washington que "ojalá" no los aplicara.

"No he oído a ningún líder español, salvo a Santiago Abascal, ir a Washington y decir delante de Trump y de James David Vance, ojalá esos aranceles no se apliquen. Eso lo ha hecho Santiago Abascal. ¿Y los demás qué hacen? Nosotros decimos que ojalá no se apliquen. Por supuesto, ojalá no se apliquen", ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, momentos antes de mantener un encuentro en Valladolid con representantes de diversos sectores estratégicos para la Comunidad en las Cortes.

Al hilo de estas palabras sí ha querido matizar que Trump hace política para los suyos, argumento que ha utilizado para cuestionar para quién la hacen los políticos en España y Bruselas. "¿Para quién hacen política los políticos españoles? ¿Para quién hacen política? ¿Qué medidas adoptadas en Bruselas han sido buenas para los agricultores o los ganaderos de Castilla y León? ¿Para el sector del automóvil? ¿Quién en la Junta levantó la mano cuando se aprobó la directiva que prohibía el motor de combustión, diésel o gasolina para el año 2035? ¿Dijo que esa no es la Europa que nosotros queremos? Nosotros sí que lo hicimos. Y ese es el problema, que no protegemos lo nuestro. Y nosotros decimos que hay que proteger lo que es tuyo. Lo tuyo primero y luego los demás", ha reflexionado.

En este punto, ha cargado contra Bruselas y su líder, Ursula von der Leyen, a la que señala por la, a su juicio, "situación desastrosa" en la que se encuentra la Unión Europea y las "instituciones" de la Unión Europea absolutamente "incapaces de afrontar los retos y los problemas que tiene Europa". "La defensa de Castilla y León, la defensa de los intereses de España pasa necesariamente por confrontar a campo abierto con las instituciones de Bruselas", ha aseverado.

El dirigente de Vox ha incidido en que Bruselas es "Von der Leyen", "la líder del Partido Popular Europeo, la jefa de Feijóo, la que ha tomado todas las decisiones que han perjudicado a la economía española". "Yo creo que la situación en Europa es muy preocupante. El pacto, la coalición que ha anunciado en Alemania el socio y amigo de Feijóo, el señor Merz, con los socialistas y los verdes, que es la misma coalición que han construido ahora en Austria, populares, socialistas y verdes, augura un futuro muy malo. Y, por tanto, la responsabilidad de Vox y de los patriotas por Europa en el Parlamento Europeo es la defensa de la producción, de la rentabilidad de nuestro sector primario e industrial", ha añadido.

Buxadé ha explicado que se reunirá a lo largo del día con sectores "fundamentales" de la economía de Castilla y León "afectados por las políticas de Bruselas". "En los últimos años más de 45.000 explotaciones ganaderas han cerrado y más de 100.000 trabajadores del sector primario se han ido a la calle. ¿Qué les tienen que decir Úrsula, Feijóo, Sánchez a todos esos trabajadores que se han quedado sin empleo y sin futuro? Nosotros estamos aquí para ofrecer un futuro y somos el grupo aquí en Castilla y León, en Madrid y en Bruselas, que pedimos la suspensión inmediata del Pacto Verde y la liberación de la economía española", ha zanjado.