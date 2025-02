Rechazo al "totum revolutum" de Vox sobre el porcino y PP ironiza sobre si Abascal se alinea con Trump

VALLADOLID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular se ha unido este miércoles al resto de los partidos en el rechazo de una PNL el Grupo Vox en defensa del sector porcino de Castilla y León --los dos procuradores no adscritos se han abstenido-- por considerar que es un "totum revolutum" y "un parche" al "ridículo" y a la "puñalada trapera" que, según el PP, los de Santiago Abascal asestaron al sector porcino en la Ribera del Duero hace dos meses.

"Tanto movimiento interno les está volviendo un poco locos, señores de Vox", ha ironizado en concreto la procuradora del PP Lorena de la Fuente que ha lamentado que sus exsocios de Gobierno no hayan aceptado la votación por separado de los trece puntos de la "variopinta" PNL en una demostración, a su juicio, de que a Vox "cada vez le da más urticaria votar con el Partido Popular".

"A ustedes el parlamentarismo les viene muy corto", ha añadido la 'popular' en su reproche a Vox al que ha aconsejado que debería estar más preocupado "de si su amado líder --Santiago Abascal-- se alinea con Trump en la imposición de aranceles", a lo que el procurador proponente, Ignacio Sicilia, ha respondido que no cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "tenga los arrestos" de decir delante de Trump "que ojalá no se aplicasen esos aranceles". "Es más --ha añadido-- no creo que tenga ni la oportunidad, pero a Santiago Abascal sí lo ha hecho, delante de él, ojalá no se apliquen esos aranceles".

Sicilia ha rechazado la votación por separado de la PNL de Vox con el argumento de que el PP es "una estafa" y no es de fiar porque "sólo busca un rédito y criminalizar" a los de Santiago Abascal y ha advertido de que su grupo parlamentario volverá a registrar una PNL en defensa del sector porcino desde el reconocimiento de que la de hoy, con "medidas buenas y necesarias", se ha quedado corta.

Desde el Grupo Socialista, la procuradora Judit Villar ha ironizado sobre el "salto mortal" que ha dado Vox con una PNL que es "un copia y pega" del documento 'El sector de la carne en cifras' de 2023 del Ministerio de Agricultura al que añade "una serie de soflamas propias de Vox con afirmaciones negacionistas que para nada reflejan la realidad" y con aseveraciones "sin despeinarse" de que el relevo generacional está en peligro pero "sin aportar soluciones".

"¿Qué van a decirle a Trump sobre los aranceles y palos en las ruedas que nos va a poner a los agricultores y ganaderos en Castilla y León? ¿Les parece bien?", ha preguntado también la socialista a Vox al que ha aclarado que algunas de las medidas que plantean ya están puestas en marcha por el Gobierno de España como las acciones para garantizar el cumplimiento de los principios de reciprocidad y preferencia comunitaria mediante el establecimiento de cláusulas espejo en todos los productos ganaderos importados a la UE.

Villar ha defendido por otro lado el acuerdo Unión Europea-Mercosur desde el convencimiento de que "supone una oportunidad" para los productores de Castilla y León, "especialmente en el caso del porcino" al eliminar los aranceles de la carne de cerdo y productos cárnicos producidos en la Unión Europea.

Por su parte, el portavoz de UPL, Luis Mariano Santos, ha puesto en duda los datos en los que se sustenta la PNL de Vox y ha aclarado por otro lado que el sector porcino ocupa a pocos trabajadores en las granjas de integración por lo que ha dudado de que sea el que más aporte en la lucha contra la despoblación. Santos sí ha compartido con Vox los problemas burocráticos y ha compartido que "probablemente" habrá que modificar algunos aspectos de la Ley de Bienestar Animal que "sí tiene aspectos positivos".

Desde el Grupo Mixto, el procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, ha comparado a Vox con "un bulo con patas" que "no se entera de nada" y ha acusado a los de Santiago Abascal de "llenar los pueblos de mierda". "Son ustedes a la defensa de los pueblos y del medio rural lo que Carlos Mazón a la verdad", ha zanjado Fernández al que Sicilia ha respondido: "Hay más mierda en la sede de Podemos que en cualquier granja".

En el mismo sentido, el procurador por Valladolid en el Grupo Mixto Francisco Igea se ha negado al seguir el juego de Vox, por su "agenda ideológica y todas esas payasadas", "ni el de los amantes de la verdad y de la decencia que un día les metieron en el Gobierno".