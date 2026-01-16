Cabanillas achaca las averías del funicular Este de Parquesol a la inauguración "precipitada" por parte del PSOE

Archivo - Elevadores mecánicos en la ladera este de Parquesol. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El gerente de Auvasa, Eduardo Cabanillas, ha asegurado este viernes que los vallisoletanos sufren actualmente "el resultado" del contrato adjudicado por el anterior equipo de Gobierno para el mantenimiento de los elevadores de la ladera Este de Parquesol, así como la inauguración y puesta en servicio "sin suficientes pruebas".

Así lo ha aseverado Cabanillas en declaraciones remitidas a los medios de comunicación en respuesta al comunicado del Grupo Municipal Socialista en el que se critica que el funicular de la ladera este se encuentra fuera de servicio desde "antes del pasado 18 de diciembre".

Cabanillas ha precisado que la avería se ha producido en el tren de ruedas del elevador "a pesar del poco tiempo de vida útil", ya que se puso en servicio en mayo de 2023 unos días antes de las elecciones municipales. El gerente espera que la empresa adjudicataria "reponga" la pieza.

El directivo de Auvasa, nombrado por el actual equipo de Gobierno formado por PP y Vox, ha señalado su "sorpresa" por unas afirmaciones del concejal socialista Luis Vélez en las que entiende que se critica la "falta de diligencia" pues ha recordado que el elevador se puso en servicio de manera "precipitada" para "inaugurarlo previo a las elecciones municipales" de ese año.

Cabe apuntar que el Ayuntamiento entonces no llevó a cabo inauguración oficial, ya que la normativa electoral lo prohibe, y que el Consistorio informó de su puesta en servicio el 24 de mayo de 2023, cuatro días antes de la jornada electoral, pero con horario limitado y para que "la empresa instaladora pueda realizar los ajustes precisos en los primeros días de funcionamiento". La instalación entraría en servicio de manera permanente un mes después.

Cabanillas ha recordado que los elevadores se pusieron en servicio mediante un contrato "que adjudicó el gobierno anterior, concretamente el señor Vélez", quien era concejal de Movilidad y Espacio Urbano durante el mandato 2019-2023.

"Parece que se le ha olvidado que este contrato incluía el mantenimiento integral de la instalación, en el que curiosamente ni se incluyó el estocaje de piezas básicas ni tampoco el tiempo de respuesta de la empresa para sustituir esas piezas", ha apostillado el gerente, que ha ironizado sobre la "buena gestión" que dejó el PSOE.

"El resultado de este contrato y las escasas pruebas de servicio las estamos sufriendo ahora", ha recalcado Cabanillas, que ha señalado que "sólo" en 2025 esta instalación "perdió 1.600 horas de servicio por averías y sustituciones de piezas".

"Espero que el señor Vélez aprenda que cuando se proyecta una instalación hay que pensar fundamentalmente en el mantenimiento y no tanto en la inauguración", ha añadido.