Cabanillas defiende el traslado de la oficina de Auvasa a la calle Pasión y acusa al PSOE de "magnificar los problemas"

VALLADOLID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El gerente de Auvasa, Eduardo Cabanillas, ha defendido el traslado a la calle Pasión de la oficina que la empresa pública municipal de transporte público tenía en la plaza de Zorrilla, un local que estará "adecuado y con buenas condiciones" para los trabajadores, al tiempo que ha lamentado que el Grupo Municipal Socialista "oculte lo que no supo solucionar" y "magnifique los problemas".

Precisamente, ha asegurado que la nueva oficina tendrá un alquiler a un precio "adecuado" y "mucho más económico" de lo que costaría adecuar la anterior.

En declaraciones difundidas a los medios, el gerente de Auvasa ha señalado que la oficina en la mencionada plaza no reunía las condiciones para trabajar y atender a los ciudadanos, ya que en "invierno hacía frío, en verano calor, y no tenía aseos", por lo que era una "instalación portátil".

Por esta razón, ha criticado que el Grupo Municipal Socialista del "oculte lo que no supo solucionar y magnifique los problemas". "No tienen otra cosa que hacer, desde luego. Hablan de mala gestión y no se miran en el espejo, como es su costumbre", ha expresado.

Y esto el Partido Socialista en la legislatura pasada lo "sabía perfectamente y no se preocupó en absoluto de dar una solución", ha añadido, para después asegurar que Auvasa, "consciente de esta herencia de mala gestión, va a dar una solución a esta situación".

De hecho, ha destacado que la nueva oficina estará a cinco minutos de la anterior y será "accesible".