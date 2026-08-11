La Cadena SER emitirá este miércoles desde Burgos una programación especial

VALLADOLID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Cadena SER emitirá este miércoles desde Burgos, a partir de las 19.00 horas, una programación especial, con el programa 'Hora 25', en la que ofrecerá la última hora, el análisis y todas las curiosidades del histórico eclipse total de Sol que vivirá la Península Ibérica.

Esta edición especial de 'Hora 25' estará dirigida por Pablo Tallón y contará con la participación del equipo de 'Serendipias', liderado por Ignacio Crespo, que se desplazará hasta el Cerro de San Isidro (Burgos).

Desde este enclave, y con la ayuda de los divulgadores Amanda Rodríguez, Pablo Fernández y Ricardo Moure, el programa retransmitirá el desarrollo de este hito astronómico histórico. A lo largo del espacio también intervendrán expertos como Ileana María Greca Dufranc o Rüdiger Ortiz para explicar, respectivamente, cómo afectan los eclipses a nuestra forma de ver el cosmos y cómo alteran los sonidos de la naturaleza.

Además, el programa analizará los fenómenos más sorprendentes que se podrán observar durante el eclipse, explicará cómo disfrutar de este hito de forma segura y rememorará algunos episodios históricos en los que los eclipses cambiaron el curso de los acontecimientos, como cuando salvaron a Colón de la inanición o detuvieron ejércitos.

La cobertura de la emisora, que se podrá seguir a través de la antena, la web, la app y el canal de YouTube de la Cadena SER, se extenderá durante toda la jornada. Los diferentes programas acercarán a los oyentes todos los detalles de lo que suceda en torno al eclipse, que supondrá un reto organizativo sin precedentes para las diferentes administraciones.

Con motivo de este operativo, Pablo Tallón entrevistará este martes, a partir de las 22.20 horas, en 'Hora 25' a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.