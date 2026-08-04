Cae un 0,30% la contratación en julio hasta los 71.687 contratos y un 4,99% respecto a 2025

Archivo - Un trabajador realiza obras en Torrejón de Ardoz, Madrid, el 3 de septiembre de 2025. - AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ - Archivo

VALLADOLID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La contratación cayó un 0,30 por ciento en Castilla y León en el mes de julio de 2026, cuando se firmaron 71.687 contratos, 217 menos en comparación con el mes anterior, cuando en España bajaron un 3,77 por ciento, lo que supone 62.253 menos en este caso.

En concreto y según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social recogidos por Europa Press, Castilla y León registró el menor descenso porcentual de la contratación de las comunidades autónomas que cayó en doce y subió en el resto.

Además, la contratación cayó un 4,99 por ciento respecto al mismo mes del año anterior con 3.764 contratos menos, peor evolución del país donde bajó un 0,12 por ciento y segundo mayor descenso porcentual.

De todos los contratos, 22.855 fueron contratos indefinidos, cifra un 3,2 por ciento inferior a la de julio del año anterior y 48.832, contratos temporales (un 5,8 por ciento menos). Del número de contratos registrados en julio, el 68,12 por ciento fue temporal (frente a un 66,49% del mes anterior) y un 31,88 por ciento, indefinidos (el mes precedente fue un 33,51%).