Cae un 13,65% la contratación respecto a septiembre y un 8,68% respecto a 2025

Archivo - Imagen de recurso de una camarera en una cafetería (trabajadora, sector servicios, empleo, trabajo) - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

VALLADOLID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La contratación cayó un 13,65 por ciento en Castilla y León en el mes de octubre de 2026, cuando se firmaron 61.153 contratos, 9.667 menos en comparación con el mes anterior, cuando en España bajaron un 6,67 por ciento, lo que supone 106.543 menos en este caso.

En concreto y según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social recogidos por Europa Press, Castilla y León registró el sexto mayor descenso porcentual de la contratación de las comunidades autónomas.

Además, la contratación cayó un 8,68 por ciento respecto al mismo mes del año anterior con 5.809 contratos menos en este caso, de nuevo peor evolución del país donde descendió un 1,29 por ciento.

De todos los contratos de octubre, 23.141 fueron indefinidos, cifra un 13,6 por ciento inferior a la de octubre del año anterior y 38.012, contratos temporales (un 5,4 por ciento menos). Y del número de contratos registrados en octubre, el 62,16 por ciento fue temporal (frente a un 63,31 por ciento del mes anterior) y un 37,84 por ciento, indefinidos (el mes precedente fue un 36,69 por ciento).