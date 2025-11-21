Cae un 1,4% la facturación de la industria en septiembre, segundo peor dato del país

VALLADOLID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria de Castilla y León cayó un 1,4 por ciento en septiembre en relación al mismo mes de 2024, cuando en España aumentó un 4,3 por ciento, su mayor alza interanual desde el pasado mes de marzo, cuando se incrementó un 6,8 por ciento, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogidos por Europa Press.

Castilla y León ha anotado el segundo peor dato, junto con Extremadura, en la evolución de la facturación de la industria del país que aumentó respecto a septiembre de 2024 en trece comunidades autónomas y disminuyó en las otras cuatro.

Los mayores incrementos se produjeron en Comunidad de Madrid (10,5 por ciento), Galicia (9,5 por ciento) y Cantabria (6,6 por ciento) los mayores descensos se dieron en Comunidad Foral de Navarra (-1,6 por ciento), Castilla y León y Extremadura (-1,4 por ciento en ambas).

Sin embargo, en lo que va de año la facturación del sector industrial ha sido positiva en Castilla y León y ha crecido un 1,7 por ciento, un punto más en este caso que en España (0,7 por ciento).

A nivel nacionl, con el avance de septiembre, las ventas de la industria vuelven a tasas positivas después de haber caído en agosto un 2,6 por ciento interanual.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de la industria aumentó un 0,6% interanual en septiembre, tres décimas menos que en agosto. Con este incremento, las ventas de la industria suman ya cinco meses consecutivos de ascensos interanuales.

En tasa mensual (septiembre sobre agosto) y eliminando la estacionalidad y el efecto calendario, la facturación de la industria se disparó un 1,2%, su mayor alza mensual desde noviembre de 2024 (+2,4%).