Archivo - Personas llevan flores a un ser querido, en el Cementerio de San Fernando. A 31 de octubre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). El cementerio de San Fernando se prepara para acoger la festividad de Todos los Santos. En la jornada previa, num - María José López - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La mortalidad en la comunidad autónoma de Castilla y León cayó un 1,75 por ciento a finales del décimo mes del año 2026 con un acumulado de 23.658 defunciones en este periodo, 1,57 puntos más que en España donde bajó un 0,18 por ciento.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este miércoles, 18 de noviembre, el número de defunciones hasta la semana 44 del año 2026 --comienza el lunes 26 de octubre y termina el domingo día 1 de noviembre-- y que arroja estas cifras en Castilla y León, 551 defunciones en concreto en el periodo analizado, frente a 512 hace un año.

El pasado año la mortalidad en Castilla y León subió un 1,28 por ciento en una semana similar con un acumulado total entonces de 24.453 defunciones.

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