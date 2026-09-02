Cae un 24,54% la contratación en agosto hasta los 54.098 contratos y sube un 3,87% respecto a 2025

VALLADOLID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La contratación cayó un 24,54 por ciento en Castilla y León en el mes de agosto de 2026, cuando se firmaron 54.098 contratos, 17.589 menos en comparación con el mes anterior, cuando en España bajaron un 27,87 por ciento, lo que supone 442.314 menos en este caso.

En concreto y según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social recogidos por Europa Press, Castilla y León registró el décimo mayor descenso porcentual de la contratación de las comunidades autónomas que cayó en todas salvo en La Rioja.

No obstante, la contratación subió un 3,87 por ciento respecto al mismo mes del año anterior con 2.018 contratos más, peor evolución del país donde creció un 10,08 por ciento.