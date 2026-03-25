Cae un 3,2% la inflación industrial en febrero, cuarto menor descenso de país donde baja un 7,0%

Archivo - Imagen de unos camiones en el punto de descarga de remolacha en la fábrica de Acor, en Olmedo - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los precios industriales cayeron un 1,7 por ciento en febrero en comparación con el mes anterior, cuando en España bajaron un 3,1 por ciento, y disminuyeron un 3,2 por ciento en relación al mismo mes del año anterior, 3,8 puntos menos en este caso que en España donde cayeron un 7,0 por ciento, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Castilla y León ha registrado el cuarto menor descenso de los precios industriales del país que anotaron variaciones anuales negativas en todas las comunidades. Las tasas más bajas se dieron en Canarias (-31,3 por ciento), Principado de Asturias (-29,1 por ciento) e Illes Balears (-27,4 por ciento) mientras que Cantabria (-2,0 por ciento), Comunitat Valenciana (-2,4 por ciento) y Extremadura (-3,0 por ciento) presentaron los menores descensos.

El único descenso de los precios industriales en Castilla y León se anotó en la partida de energía (-14,1 por ciento) mientras que subieron en el resto: bienes intermedios (1,0 por ciento), bienes de equipo (0,6 por ciento) y bienes de consumo (0,2 por ciento).

Y en comparación con febrero de 2025, el único descenso de los precios se ha dado también en la partida de energía, con un -26,0 por ciento, con subidas en el resto: bienes de consumo (2,8 por ciento), bienes de equipo (1,0 por ciento) y bienes intermedios (0,2 por ciento).