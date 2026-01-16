Cae un 3,9% la facturación de la industria en noviembre, séptimo peor dato del país

Archivo - Un vidriero fabrica vidrio mediante la técnica del vidrio soplado, en la Real Fábrica de Cristales de La Granja, a 19 de agosto de 2021, en Segovia, Castilla y León (España). - Diego de Miguel - Europa Press - Archivo

La cifra de negocios de la industria de Castilla y León bajó un 3,9 por ciento en noviembre respecto al mismo periodo del año anterior, 1,4 puntos más que la media nacional, que fue cayó un 2,5 por ciento, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata en concreto del séptimo peor dato en la evolución del índice de cifra de negocios que aumentó respecto a noviembre de 2024 en tres comunidades autónomas y disminuyó en las otras catorce. Los mayores descensos se produjeron en Illes Balears (-20,2%), Principado de Asturias (-11,4%) y Región de Murcia (-5,9%) y los mayores incrementos en Comunitat Valenciana (5,1%), Cantabria (3,9%) y Canarias (2,4%).

Y en lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha crecido un 0,2 por ciento en Castilla y León, tres décimas por debajo de la media nacional (0,5%).