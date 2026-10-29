Cae un 9,3% la compraventa de viviendas en agosto y un 40,6% se financió mediante préstamo, según los notarios

Archivo - Viviendas en construcción en Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Castilla y León descendió un 9,3 por ciento interanual en agosto, hasta las 2.521 operaciones, medio punto menos que la media y séptimo descenso en este año, según los datos del Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN) consultados por Europa Press.

Por su parte, el precio medio se situó en 1.093 euros por metro cuadrado, lo que supone un 17,5 por ciento más a nivel interanual (12,8 por ciento en España), mientras que la concesión de préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda cayó un 9,6 por ciento, frente al descenso medio nacional del 5,6 por ciento.

La cuantía media de estos préstamos ascendió un 5,3 por ciento interanual en la comunidad autónoma y se situó en 125.104 euros. Un 40,6 por ciento de las compras de vivienda efectuadas en la Comunidad se financió mediante préstamo hipotecario (frente al 57,4 por ciento de media en España).

Asimismo, el importe del préstamo cubrió de media un 75,7 por ciento del precio de adquisición del inmueble en Castilla y León y superó la media nacional del 73,2 por ciento.

Por tipología de inmueble, la compraventa de pisos cayó un 18,2 por ciento interanual en Castilla y León (1.507 operaciones), mientras que la de viviendas unifamiliares creció un 8,3 por ciento (1.014 transacciones). El precio medio de los pisos avanzó un 26,2 por ciento hasta los 1.503 euros/metro cuadrado, y el de las unifamiliares subió un 17,9 por ciento hasta los 719 euros/metro cuadrado.

En el caso de España, desde agosto de 2023, el precio medio del metro cuadrado mantiene una evolución interanual positiva de forma continuada, de acuerdo con los datos del Notariado, que reflejan una reducción de las operaciones de compraventa en un contexto de encarecimiento de la vivienda.

Por tipo de inmueble, las compraventas de pisos disminuyeron un 11,1% interanual en agosto, hasta las 24.702 operaciones, mientras que las de viviendas unifamiliares descendieron un 6,3%, hasta las 9.896 operaciones.

En cuanto a los precios, el metro cuadrado de los pisos se encareció un 17,6% respecto al mismo mes del año anterior, hasta los 2.361 euros. Por su parte, el precio medio de las viviendas unifamiliares se situó en 1.408 euros por metro cuadrado, un 6,5% más que en agosto de 2025.

DESCENSO DE LAS COMPRAVENTAS EN 16 COMUNIDADES

Por comunidades autónomas, la compraventa de viviendas disminuyó en 16 regiones y únicamente aumentó en Cantabria, donde registró un avance interanual del 0,8%.

Los mayores retrocesos se produjeron en Navarra, con una caída del 18,8%; Baleares, con un 17,8%, y Aragón, con un 16%.

También se registraron descensos superiores a la media nacional, del 9,8%, en la Comunidad Valenciana (-14%), País Vasco (-13,6%), Castilla-La Mancha (-12,6%), Murcia (-11,4%), Asturias (-11,2%), Comunidad de Madrid (-11%) y La Rioja (-10,8%).

En el resto de las comunidades autónomas, las caídas fueron más moderadas. Así, las compraventas descendieron un 9,3% en Castilla y León, un 8,1% en Andalucía, un 7,3% en Galicia, un 6,2% en Cataluña, un 4,3% en Extremadura y un 3,3% en Canarias.

EL PRECIO SUBE EN 15 COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Por su parte, el precio medio de la vivienda aumentó un 12,8% interanual en España. El encarecimiento se extendió a 15 comunidades autónomas, mientras que únicamente se registraron descensos en Navarra y Baleares.

Los mayores incrementos se produjeron en Asturias y Cantabria, ambas con un avance del 23,6%, seguidas de Murcia, donde el precio aumentó un 20,6%.

También se registraron subidas de dos dígitos en la Comunidad Valenciana, con un 18,2%; Canarias, con un 17,7%; Castilla y León, con un 17,5%; Comunidad de Madrid, con un 17,2%; Castilla-La Mancha, con un 12,2%; La Rioja, con un 11,9%; País Vasco, con un 10,7%; Andalucía, con un 10,5%; Aragón, con un 10,3%, y Cataluña, con un 10%.

En cambio, el precio medio de la vivienda descendió un 7% en Navarra y un 4,9% en Baleares.

LA SUPERFICIE MEDIA DE LA VIVIENDA SE REDUCE UN 3,3%

En cuanto al tamaño de los inmuebles, la superficie media de la vivienda en España disminuyó un 3,3% interanual en agosto. La tendencia descendente se extendió a 15 comunidades autónomas, mientras que únicamente Navarra y Cantabria registraron incrementos.

Por tipo de vivienda, destacó la evolución de los pisos, cuya superficie media se redujo un 6,6% interanual. Además, este segmento acumula cuatro meses consecutivos con caídas superiores al 5%.

Por comunidades autónomas, los mayores descensos de la superficie media se registraron en Asturias, con un 9,8%; País Vasco, con un 8%; y Murcia, con un 7,7%.

También disminuyó en la Comunidad de Madrid (-6,4%), La Rioja (-6%), Baleares (-3,6%), Castilla-La Mancha (-3,5%), Canarias (-3,5%), Extremadura (-3%), Castilla y León (-2,6%), Comunidad Valenciana (-2,4%), Andalucía (-2,3%), Aragón (-1,3%), Cataluña (-1,1%) y Galicia (-0,1%).

Por el contrario, la superficie media de las viviendas aumentó un 4,5% en Navarra y un 3,5% en Cantabria.

LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS CAEN UN 5,6%

En paralelo, los préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda descendieron un 5,6% interanual en agosto, hasta las 19.875 operaciones.

No obstante, la cuantía media de estos préstamos aumentó un 1,3% respecto al mismo mes de 2025, hasta situarse en 164.978 euros.

El 57,4% de las compraventas de viviendas se financió mediante un préstamo hipotecario. En estas operaciones, el importe del préstamo representó, de media, el 73,2% del precio del inmueble.

Por comunidades autónomas, los préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda disminuyeron en 14 regiones. Los mayores retrocesos se registraron en Cantabria, con una caída del 19,9%; Baleares, con un 13,1%; Aragón, con un 11,4%; Castilla-La Mancha, con un 11,3%; Comunidad de Madrid y La Rioja, ambas con un 10,7%; Castilla y León, con un 9,6%, y Navarra, con un 9,4%.

También descendieron en Cataluña (-6%), Galicia (-5,6%), Asturias (-3,6%), Extremadura (-2,7%), Andalucía (-2,5%) y Comunidad Valenciana (-2,3%).

En cambio, el número de préstamos hipotecarios aumentó en Murcia, un 5%; Canarias, un 2,4%, y País Vasco, un 1,3%.

Respecto a la cuantía media de los nuevos préstamos hipotecarios, la evolución fue mayoritariamente alcista, con incrementos en once comunidades autónomas y descensos en las seis restantes.

Los mayores avances se produjeron en Galicia, donde el importe medio aumentó un 9%, y Canarias, con un 8,3%. Por el contrario, las mayores caídas se registraron en Aragón, con un 8,9%, y Asturias, con un 5%.

El Centro de Información Estadística del Notariado precisa que los datos correspondientes a los últimos tres meses de las series son provisionales, hasta disponer del 100% de la información necesaria para elaborar estos informes.