Cae un 9,7% la compraventa de viviendas en julio en CyL, menos que la media, y el precio sube un 8,5%, por encima

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Un 44,4% de las compras de vivienda se financió mediante préstamo hipotecario y el importe del préstamo cubrió un 75,0% del precio VALLADOLID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Castilla y León cayó un 9,7 por ciento en julio de 2026, frente a un 11,1 por ciento en España, y alcanzó las 3.523 operaciones, mientas que el precio medio del metro cuadrado aumentó un 8,5 por ciento, ocho décimas más que la media (7,7 por ciento), hasta los 1.098 euros/metro cuadrado, según ha informado el Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN).

Además, la concesión de préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda disminuyó un 7,9 por ciento, tres puntos más que en España donde bajó un 4,9 por ciento. En concreto en julio se concedieron en Castilla y León 1.563 préstamos hipotecarios y la cuantía media ascendió un 6,0 por ciento interanual hasta los 128.587 euros.

Un 44,4 por ciento de las compras de vivienda efectuadas en Castilla y León se financió mediante préstamo hipotecario, frente al 56,1 por ciento de media en España, y el importe del préstamo cubrió de media un 75,0 por ciento del precio de adquisición del inmueble en Castilla y León, por encima de la media nacional (71,6 por ciento).

Por tipología de inmueble, la compraventa de pisos cayó un 17,5 por ciento interanual en Castilla y León con 2.216 operaciones, mientras que la de viviendas unifamiliares creció un 7,5 por ciento hasta las 1.307 transacciones. El precio medio de los pisos avanzó un 17,2 por ciento hasta los 1.469 euros/metro cuadrado y el de las unifamiliares subió un 9,7 por ciento y alcanzó los 744 euros/metro cuadrado.

Por comunidades autónomas, la compraventa de vivienda se redujo en 16 territorios --los descensos más acusados se produjeron en País Vasco (-20,2%), La Rioja (-20,1%) y Comunidad Valenciana (-19,1%)-- y solo creció en Extremadura, en un 0,9%.

Respecto al precio del metro cuadrado, este subió un 7,7% interanual en España, con un encarecimiento en 16 autonomías --lideradas por Asturias (29,3%), Región de Murcia (22,3%) y Galicia (19,8%)--, con la única excepción de Baleares, donde no hubo variación interanual con respecto a julio de 2025.

Los mayores descensos en la superficie media de la vivienda se encuentran en Islas Canarias (-7,1%), Cantabria (-6,8%) y Asturias y La Rioja (ambas con -6,5%), mientras que las mayores variaciones positivas se dan en Aragón (6,0%), Navarra (2,7%) e Islas Baleares y Castilla y León (ambas con 2,6%).

LAS HIPOTECAS PARA COMPRAR VIVIENDA BAJAN UN 4,9%

Los préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda decrecieron un 4,9% interanual en julio en España, hasta las 36.685 operaciones, y la cuantía promedio de los mismos descendió un 0,2% interanual, hasta los 183.644 euros.

El porcentaje de compras de viviendas financiadas mediante un préstamo hipotecario se situó en el 56,1% y la cuantía del préstamo implicó de media el 71,6% del precio.

Por comunidades autónomas, el número de préstamos cayó en 15 territorios --resaltan La Rioja (-26,9%), Asturias (-19,6%) y País Vasco (-12,0%)--. Por el contrario, aumentaron en Extremadura (3,1%) y Cataluña (2,9%).

Respecto a la cuantía promedio de los nuevos préstamos hipotecarios para compra de vivienda, la evolución fue generalmente alcista, con crecimientos en 14 comunidades autónomas --lideran Extremadura (13,6%) y País Vasco (12,7%)-- y descensos en las restantes --sobre todo en Comunidad de Madrid (-9,2%) y Asturias (-7,9%)--.