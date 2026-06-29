Caen un 0,1% las ventas del comercio al por menor y sube un 1,7% el empleo, mejores datos que la media

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VALLADOLID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las ventas del comercio al por menor en Castilla y León cayeron una décima en mayo respecto al mismo mes del año anterior mientras que la ocupación aumentó un 1,7 por ciento, mejor evolución en ambos casos que la media del país, que cayó un 0,4 por ciento en términos de ventas y creció un 0,4 por ciento en empleabilidad.

Según los datos difundidos este lunes por el INE y recogidos por Europa Press, Castilla y León ha anotado el séptimo mejor dato en la evolución de las ventas del comercio minorista que aumentaron en seis autonomías por lo que ha registrado, además, el menor descenso, tres décimas inferior al nacional.

Por su parte, en lo que va de año las ventas del comercio minorista han aumentado un 1,8 por ciento, una décima menos que en España (1,9 por ciento).

En cuanto a la ocupación ha crecido un 1,7 por ciento en términos interanuales (0,4 por ciento) y tres décimas respecto al mes anterior (0,4 por ciento en España) mientras que en lo que va de año ha repuntado un 1,3 por ciento, de nuevo mejor evolución que en el resto del país (0,8 por ciento).