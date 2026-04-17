Caen un 1,1% las ventas del sector servicios en febrero y sube un 0,7% la ocupación

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VALLADOLID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La facturación del sector servicios de Castilla y León cayó un 1,1 por ciento en febrero en relación al mismo mes de 2025, frente a un incremento del 1,6 por ciento en España que anotó en este caso una tasa 1,4 puntos superior a la del mes anterior, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del tercer peor dato en la evolución de la facturación del sector servicios que aumentó respecto a febrero de 2025 en trece comunidades autónomas y disminuyó en las otras cuatro, con especial incidencia en Galicia (-3,4 por ciento) y Comunidad de Madrid (-1,2 por ciento).

Por su parte, Región de Murcia (5,9 por ciento), Comunidad Foral de Navarra (5,8 por ciento) y La Rioja (5,7 por ciento) fueron las que más subieron.

Y en lo que va de año la facturación del sector servicios ha caído un 0,4 por ciento cuando en España ha subido casi un punto (0,9 por ciento).

Por su parte, la ocupación del sector aumentó un 0,7 por ciento en febrero, casi la mitad que en España, 1,2 por ciento, una décima superior a la registrada el mes previo. Respecto al mes anterior cayó dos décimas cuando en el resto del país se mantuvo invariable y en lo que va de año ha subido un 0,4 por ciento, cuando la media ha sido triple (1,2 por ciento).

A nivel nacional con el avance de febrero, las ventas del sector servicios encadenan 23 meses consecutivos de tasas interanuales positivas. Por su parte, la ocupación del sector lleva creciendo de manera ininterrumpida desde abril de 2021.

Según Estadística, dentro del sector servicios, el comercio elevó sus ventas un 0,8% en el segundo mes del año, mientras que los otros servicios facturaron un 2,9% más que en igual mes de 2025.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de los servicios se incrementó un 1,9% en febrero en tasa interanual, porcentaje cuatro décimas superior al del mes anterior. Con este repunte, la serie corregida también encadena 23 meses de incrementos interanuales en la facturación de los servicios.

En tasa mensual (febrero sobre enero), las ventas del sector, eliminando el efecto estacional y de calendario, aumentaron un 0,2%, en contraste con el retroceso del 1,3% registrado en enero.