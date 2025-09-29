Caen un 1,5% las ventas del comercio en agosto, peor dato del país

Archivo - Una mujer observa el escaparate de una tienda - César Arxina - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las ventas del comercio al por menor de Castilla y León cayeron un 1,5 por ciento en agosto mientras que en España registraron un avance interanual del 3 por ciento, una tasa en este caso 1,3 puntos inferior a la del mes anterior, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata de hecho del peor dato en la evolución de las ventas del comercio minorista del país que subieron en tasa anual en quince comunidades autónomas en agosto y bajaron en dos, Castilla y León y Navarra.

Sin embargo, en lo que va de año las ventas del comercio al por menor han subido un 1,3 por ciento en Castilla y León, de nuevo con peor dato que la media (3,7 por ciento).

Por su parte, el comercio minorista de Castilla y León elevó su ocupación medio punto, 1,5 menos que en España donde la empleabilidad creció un 2 por ciento, una décima por debajo en este caso que la registrada en julio.

En comparación con el mes anterior la ocupación cayó seis décimas tanto en Castilla y León como en España y en lo que va de año ha crecido un 0,6 por ciento, más de la mitad que en el resto del país (1,6 por ciento).

A nivel nacional, con el repunte de agosto, el empleo en el comercio minorista suma 48 meses de incrementos interanuales consecutivos mientras que con el repunte interanual de las ventas la facturación del comercio minorista acumula 14 meses consecutivos de alzas.

Eliminados los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista aumentó un 4,5 por ciento en agosto en relación al mismo mes de 2024, tasa dos décimas inferior a la de julio. Con el avance de agosto, se encadenan ya 33 meses consecutivos de tasas positivas en la serie desestacionalizada.

En cuanto el empleo, el comercio minorista elevó su ocupación un 2% en agosto respecto a igual mes del año pasado, tasa que se situó una décima por debajo de la registrada en julio. Con el repunte de agosto, el empleo en el comercio minorista suma 48 meses de incrementos interanuales consecutivos.

En tasa mensual (agosto sobre julio) y eliminado el efecto estacional y de calendario, las ventas del comercio minorista subieron un 0,4 por ciento, en contraste con el retroceso del 0,4 por ciento experimentado el mes anterior.