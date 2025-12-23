Caen un 1,7% las pernoctaciones hoteleras en noviembre con una ocupación del 38,65%

Archivo - Una de las habitaciones del hotel Pestana CR7, en el día de su apertura, en Gran Vía, 29 - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Castilla y León cayeron un 1,7 por ciento en noviembre en comparación con el mismo mes del año anterior hasta las 661.354 operaciones, mientras que en España aumentaron un 1,6 por ciento y superaron los 20,3 millones, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

No obstante, a pesar de la caída, se trata del segundo mejor dato de pernoctaciones en un mes de noviembre en la Comunidad de la serie histórica. Por su parte la estancia media alcanzó los 1,77 días, casi uno menos que en España (2,74).

En total, en Castilla y León se alcanzó en noviembre una ocupación del 38,65 por ciento, por debajo de la media (53,71 por ciento), porcentaje que se eleva al 49,31 por ciento los fines de semana (61.14 por ciento en el resto del país). Además, el sector hotelero empleó a 6.610 personas, con un incremento en este caso del 3,8 por ciento interanual).

Además, en los hoteles de Castilla y León se alojaron un 0,47 por ciento menos de turistas en noviembre que en el mismo mes del año anterior hasta los 373.792 viajeros. Por nacionalidad, 300.858 eran residentes en España, el 80,49 por ciento mientras que 72.935 (19,51 por ciento) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España disminuyeron un 2,5 por ciento y los extranjeros aumentaron un 8,9 por ciento.

Del total de pernoctaciones en Castilla y León, 539.181 las realizaron residentes en España (un 81,53 por ciento), mientras que 122.173 (18,47 por ciento) fueron residentes en el extranjero.

Por su parte, la tarifa media diaria por habitación se situó en los 69,67 euros, lo que representa una subida del 3,7 por ciento interanual. En general, los precios subieron un 3,94 por ciento respecto al año anterior en Castilla y León.

Por comunidades autónomas, Canarias anotó un grado de ocupación por plaza mayor, con un 74,29%, seguida de Madrid (62,53%) y Comunitat Valenciana (53,87%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla - La Mancha, (33,31%), Galicia (33,62%) y Cantabria (35,14%).

Y en función del total de pernoctaciones registradas en España, Canarias fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (29,45%) en noviembre junto a Andalucía (15,49%) y Cataluña (13,76%).